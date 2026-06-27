Explotaron en Deportes Tolima tras el paso de Lucas González a Atlético Nacional

Este sábado 27 de junio, Atlético Nacional hizo oficial la vinculación de Lucas González como nuevo director técnico del equipo a partir del segundo semestre, luego de que se confirmara que Diego Arias no continuaría al frente del plantel.

El técnico bogotano regresa a Nacional luego de haber pasado por las divisiones inferiores del club en 2021. Sin embargo, su decisión generó gran controversia entre la hinchada de Deportes Tolima, pues tenía contrato vigente y venía adelantando un proyecto que prometía.

Pronunciamiento de Deportes Tolima tras la salida de Lucas González

A través de un comunicado oficial, el equipo 'Pijao' confirmó que aceptaron de forma inmediata la renuncia de Lucas González a su puesto como DT, expresando que "nada ni nadie está por encima de nuestro escudo y de los colores 'Vinotinto y Oro". Además, informaron que están en la búsqueda de reemplazo.

Como institución nos anticipamos; por ello, ya avanzamos con firmeza en la designación de un nuevo cuerpo técnico. Este proceso es el resultado de un análisis previo que considera candidatos idóneos que comulgan con nuestros valores y objetivos deportivos. La decisión será comunicada oportunamente.

¿Deportes Tolima recibirá dinero por la salida de Lucas González?

Debido a que Lucas González tenía contrato con Deportes Tolima, hay dudas sobre una eventual compensación económica. Lo que se pudo conocer, es que sí habrá un pago por la terminación anticipada del vínculo contractual.

Sin embargo, lo que se conoce es que en dicho contrato, existía una cláusula de salida, la cual fue pagada por Atlético Nacional, por lo que el monto no sería muy elevada.