CANAL RCN
Deportes

OFICIAL: Lucas González es el nuevo técnico de Atlético Nacional

El cuadro 'verdolaga' confirmó el reemplazo de Diego Arias y genera expectativa entre los hinchas.

Lucas González Deportes Tolima
FOTO: Deportes Tolima

Noticias RCN

junio 27 de 2026
01:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional anunció oficialmente a su nuevo director técnico. Se trata de Lucas González, quien deja a Deportes Tolima tras clasificar a octavos de final de Copa Libertadores y regresa al club donde comenzó a ganar relevancia cuando dirigió en las divisiones inferiores.

El club hizo el anuncio a través de sus redes sociales, informando que llega al club acompañado del ídolo Alexis Henríquez como asistente técnico, así como Tiago Pina. Además, Camilo Cartagena será el preparador físico y Luis Alejandro Restrepo como analista de datos.

La carrera de Lucas González, nuevo DT de Atlético Nacional

El entrenador bogotano inició su carrera como DT en las divisiones inferiores de Atlético Nacional, luego de ocupar diferentes cargos en el fútbol de España mientras seguía adelantado su preparación en la academia del FC Barcelona.

Tras destacar en el fútbol formativo, firmó su primer contrato en el fútbol profesional con Águilas Doradas, donde estuvo apenas un semestre. Pasó al América de Cali, club donde también estuvo apenas seis meses, por lo que fue a probar suerte con Central Córdoba de Argentina, donde duró unas semanas.

Para 2025 fue nombrado como nuevo técnico de Deportes Tolima, club en el que llegó a su primera final en el fútbol colombiano y al que terminaría clasificando a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¿Cómo le ha ido a Colombia contra europeos? Esto dice la historia antes del partido con Portugal

Mundial de fútbol

¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo?

Mundial de fútbol

¡Fracaso histórico! Uruguay eliminado del Mundial 2026 tras un insólito error de Muslera ante España

Otras Noticias

Terremoto

Equipo élite colombiano avanza en el rescate de un menor atrapado en edificio colapsado en La Guaira

La misión, que se extenderá por 10 días, es coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Terremoto

¿Qué debe tener un kit de emergencia para sobrevivir a un sismo? Esta es la lista que recomiendan

Conocer qué debe llevar este kit es clave para estar preparado.

Artistas

Ella es la productora colombiana que ganó dos prestigiosos premios de TV en EE. UU.

Fabián Sambueza

Los guayos que usó el ‘Chino’ Sambueza en icónica final llegan al mercado colombiano

Europa

Calor extremo pone al límite a hospitales en Europa