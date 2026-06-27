OFICIAL: Lucas González es el nuevo técnico de Atlético Nacional

Atlético Nacional anunció oficialmente a su nuevo director técnico. Se trata de Lucas González, quien deja a Deportes Tolima tras clasificar a octavos de final de Copa Libertadores y regresa al club donde comenzó a ganar relevancia cuando dirigió en las divisiones inferiores.

El club hizo el anuncio a través de sus redes sociales, informando que llega al club acompañado del ídolo Alexis Henríquez como asistente técnico, así como Tiago Pina. Además, Camilo Cartagena será el preparador físico y Luis Alejandro Restrepo como analista de datos.

La carrera de Lucas González, nuevo DT de Atlético Nacional

El entrenador bogotano inició su carrera como DT en las divisiones inferiores de Atlético Nacional, luego de ocupar diferentes cargos en el fútbol de España mientras seguía adelantado su preparación en la academia del FC Barcelona.

Tras destacar en el fútbol formativo, firmó su primer contrato en el fútbol profesional con Águilas Doradas, donde estuvo apenas un semestre. Pasó al América de Cali, club donde también estuvo apenas seis meses, por lo que fue a probar suerte con Central Córdoba de Argentina, donde duró unas semanas.

Para 2025 fue nombrado como nuevo técnico de Deportes Tolima, club en el que llegó a su primera final en el fútbol colombiano y al que terminaría clasificando a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.