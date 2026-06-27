¿Qué salario se necesita para un préstamo de 100 millones? Así evalúan los bancos su capacidad de pago

Solicitar un financiamiento de gran envergadura es uno de los pasos más importantes para las finanzas personales o empresariales. Sin embargo, antes de otorgar un desembolso, las entidades financieras realizan un riguroso estudio de riesgo para determinar si el solicitante cuenta con la solidez económica suficiente.

Si su meta es obtener un préstamo de 100 millones de pesos, es fundamental entender qué salario se necesita y cómo evalúan los bancos su capacidad de pago.

A continuación, analizamos los factores técnicos que definen la aprobación de este monto y el nivel de ingresos exigido por el sistema financiero.

La regla de oro: La capacidad de endeudamiento

El factor determinante que analizan los bancos no es el salario bruto, sino los ingresos netos demostrables y la capacidad de endeudamiento. Por regulación del sistema financiero y políticas internas de riesgo, la cuota mensual de un crédito no debería comprometer más del 30% o 40% de los ingresos mensuales del usuario (este límite puede variar si se trata de un crédito de vivienda o de libre inversión).

Para un crédito de 100 millones de pesos, la cuota mensual estimada dependerá directamente de dos variables: la tasa de interés vigente y el plazo de amortización elegido (por ejemplo, 60 meses para consumo o hasta 240 meses para cartera hipotecaria).

En créditos de libre inversión (Consumo): Con plazos promedio de 5 años (60 meses) y tasas de interés comerciales, la cuota mensual puede oscilar entre los $2.300.000 y $2.800.000 pesos. Aplicando la regla del 30%, el solicitante requeriría un salario neto demostrable de entre $7.500.000 y $9.000.000 de pesos mensuales, siempre y cuando no tenga otras deudas activas.

En créditos de vivienda (Hipotecario o Leasing): Al contar con plazos más amplios (15 a 20 años) y tasas de interés generalmente más bajas, la cuota mensual disminuye significativamente, ubicándose estimativamente entre $1.100.000 y $1.500.000 pesos. En este escenario, el ingreso familiar o individual mínimo requerido se reduce a un rango de $3.600.000 a $5.000.000 de pesos mensuales.

Factores clave que evalúan los bancos para la aprobación

Además del salario base, el estudio de crédito pondera otras variables críticas que pueden flexibilizar o endurecer las exigencias de la entidad: