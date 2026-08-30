Estas son las probabilidades para ganar el Balón de Oro 2026: el primero no es un campeón del mundo

Después de conocer al campeón de la Champions 25/26 y tras la finalización del Mundial 2026, las especulaciones por el ganador del Balón de Oro iniciaron en el entorno futbolero y las opiniones se dividen entre los logros individuales y los trofeos alcanzados por cada jugador. En octubre, cuando se realice la ceremonia para conocer al ganador, se sabrá si pesa más haber ganado el Mundial o la Champions, o si la cantidad de goles anotados en una temporada, por ejemplo, es más importante para llevarse el valioso galardón.

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Según la plataforma especializada en mercados de predicción, Kalshi, en su sección deportiva, el primer lugar le lleva una considerable ventaja al resto de competidores. El inglés y jugador del Bayern Múnich aparece con un 65% de posibilidades de llevarse el trofeo, mientras que en el segundo lugar, que es de Lamine Yamal, las probabilidades son de un 14%.

¿Cuáles son los jugadores con mayor probabilidad de ganar?

Según Kalshi Sports, para esta edición, estos son los futbolistas con mayor probabilidad de ganar el Balón de Oro y sus datos a tener en cuenta:

Harry Kane – 65% – 73 goles Lamine Yamal – 14% – 25 goles Kylian Mbappé – 7% – 58 goles Rodrigo Hernández – 7% – 2 goles Lionel Messi – 2% – 27 goles Ousmane Dembélé – 2% – 26 goles Kvicha Kvaratskhelia – 2% – 23 goles

El goleador de la selección de Inglaterra lidera el ranking con amplia ventaja aun sin haber sido ganador de la UEFA Champions League o la Copa Mundial de la FIFA, dato que, para algunos de los usuarios de redes sociales, llama mucho la atención. Aunque el criterio principal no es la cantidad de goles, la diferencia que tiene Kane ante los demás puede ser un factor fundamental al momento de tomar decisiones.

Son dos campeones del mundo, dos campeones de Europa y un delantero con 73 goles los que compiten en esta lista, por lo que las opciones de Mbappé y Messi se ven muy lejanas, aunque en ediciones pasadas ha habido sorpresas que han generado mucha polémica entre periodistas e hinchas.

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¿Cuáles son los criterios principales para obtener el premio?

Los principales criterios que debe tener en cuenta el jurado, compuesto por los 100 primeros países del ranking FIFA, se basan principalmente en 3 cualidades o ítems: rendimiento individual, logros colectivos y comportamiento ético del jugador. Siendo así y teniendo en cuenta el impacto que tiene la Copa Mundial, la decisión final podría volver a generar polémica y una fuerte discusión mediática sobre lo que realmente importa al momento de elegir al mejor jugador del mundo.