CANAL RCN
Internacional

Hombre que llevaba una guillotina en su camioneta fue capturado cerca del Capitolio, en Washington D.C.

Según las autoridades, el sospechoso viajó desde California hacia la capital del país.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Noticias RCN

AFP

agosto 30 de 2026
08:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de recorrer más de 2.700 kilómetros, desde el estado de California hasta el corazón político de los Estados Unidos, un conductor de 35 años terminó bajo custodia policial al ser descubierto con una guillotina en la parte trasera de su vehículo, estacionado a metros del Capitolio y de la sede de la Corte Suprema.

El arresto del sospechoso, identificado como Philan-Tam-Duy Le, ocurrió el martes 25 de agosto, cuando agentes de la Policía que custodiaban el Capitolio se acercaron a su camioneta, que se encontraba aparcada en una zona de estacionamiento prohibido.

En medio de la revisión del vehículo, los uniformados encontraron e incautaron la guillotina, antes de capturar a Tam-Duy Le y presentar cargos en su contra por “portar un arma peligrosa”.

Sujeto que recorría armado el campo de golf de Trump en Los Ángeles fue detenido por las autoridades
RELACIONADO

Sujeto que recorría armado el campo de golf de Trump en Los Ángeles fue detenido por las autoridades

Hermano del capturado sugiere que quizás buscaba un “símbolo de desaprobación”

Aunque los investigadores federales analizan sus antecedentes para determinar las razones exactas de su traslado a la capital estadounidense, la familia del acusado descarta que tuviera intenciones de herir a alguien.

En declaraciones recogidas por el periódico Los Angeles Times, Kelvin Le, hermano mayor del detenido, afirmó que el artefacto tenía un fin meramente figurativo como un “símbolo de desaprobación” y aseguró no creer que su hermano tuviera intenciones de dañar a alguien.

Sujeto se coló con una espada en escuela sueca y atacó a los estudiantes
RELACIONADO

Sujeto se coló con una espada en escuela sueca y atacó a los estudiantes

Philan-Tam-Duy Le no se identifica con ninguno de los partidos predominantes en los EE. UU.

De acuerdo con el testimonio de Kelvin, Philan-Tam-Duy Le no se identifica con ninguna de las agrupaciones políticas predominantes en el país y, en el pasado, ha manifestado su rechazo a partes iguales del presidente republicano Donald Trump y el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. Los dos políticos sobre los que escucha más noticias.

Sin embargo, los organismos de seguridad mantienen abierta la investigación para esclarecer qué lo llevó hasta Washington, por qué llevaba consigo un arma letal del siglo XVIII y qué pretendía hacer con ella, mientras merodeaba el Capitolio y la Corte Suprema.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Irán

Irán ataca bases estadounidenses en Jordania en represalia

Nicolás Maduro

Aplazan la audiencia contra Alex Saab, presunto testaferro y potencial testigo en el caso contra Maduro

Europa

Los detalles del robo de un millonario collar de diamantes en un museo en Viena

Otras Noticias

Defensoría del Pueblo

Exclusivo: nueva denuncia contra exdefensor de Ocaña por presunta mediación con el ELN

La denuncia, presentada ante la Policía, lo señala de haber facilitado la negociación entre una familia y un cabecilla del ELN.

Millonarios

Millonarios no pudo con Inter de Bogotá: somnífero empate sin goles en El Campín

El equipo de Fabián Bustos tuvo que conformarse con un punto en el duelo entre equipos bogotanos de la fecha 8 de la Liga BetPlay.

Conciertos

Chayanne regresa a Medellín después de siete años: fecha y lugar del concierto

Declaración de renta

Cédulas que deben declarar renta esta semana del 31 de agosto al 4 de septiembre

Estados Unidos

Aprueban en Estados Unidos nuevo medicamento contra cáncer de páncreas