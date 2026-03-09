Sin Falcao, Millonarios está obligado a vencer a Cúcuta para entrar en la pelea: hora y TV

Millonarios FC afronta este lunes un compromiso clave en su calendario cuando reciba a Cúcuta Deportivo por la décima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El encuentro se disputará en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín a partir de las 6:20 de la tarde y será transmitido para todo el país por el canal Win Sports +.

El conjunto capitalino llega a este compromiso con la obligación de sumar de a tres puntos frente a su afición si quiere mantenerse en la lucha por los puestos de clasificación a los cuadrangulares semifinales del primer semestre. Pese al impulso anímico que significó su reciente actuación en el ámbito internacional, la campaña del equipo en el torneo local ha sido irregular y lo mantiene momentáneamente fuera del grupo de los ocho mejores.

Además, el cuadro embajador deberá afrontar este compromiso sin una de sus principales figuras ofensivas. El delantero colombiano Radamel Falcao García no logró recuperarse a tiempo de la molestia física que lo ha mantenido alejado de las canchas en las últimas semanas, por lo que nuevamente no estará disponible para el compromiso frente al conjunto motilón.

Millonarios busca trasladar su impulso internacional a la liga

Los dirigidos por Fabián Bustos llegan motivados tras protagonizar uno de los resultados más resonantes de los últimos días en el fútbol colombiano. En su más reciente presentación internacional, el equipo capitalino logró eliminar a Atlético Nacional en el estadio Estadio Atanasio Girardot, asegurando su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Ese triunfo representó una inyección de confianza para el plantel, que ahora pretende trasladar ese buen momento al campeonato local. Sin embargo, la realidad en la liga ha sido distinta, con resultados que han impedido consolidar una posición sólida en la tabla.

Por esa razón, el duelo frente a Cúcuta se perfila como una oportunidad importante para recuperar terreno y acercarse nuevamente a la zona de clasificación, en una competencia que comienza a entrar en una etapa decisiva.

Cúcuta también necesita reaccionar

El equipo visitante tampoco atraviesa su mejor momento. Cúcuta llega a Bogotá ubicado en los últimos lugares de la tabla y con la urgencia de sumar puntos que le permitan salir de la parte baja del campeonato.

Consciente de esa situación, el conjunto motilón buscará aprovechar cualquier espacio para sorprender a un rival que estará obligado a asumir la iniciativa desde el inicio del encuentro.

De esta manera, el compromiso en El Campín enfrenta a dos equipos con necesidades similares: Millonarios intentando consolidar su recuperación en la liga y Cúcuta tratando de iniciar una reacción que lo aleje del fondo de la clasificación. Con esos ingredientes, el duelo promete intensidad y un alto grado de exigencia para ambos clubes en esta jornada del fútbol colombiano.