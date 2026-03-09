Masacre en Ataco, sur de Tolima: sicarios asesinaron a tres personas en un carro

Ataco, municipio en sur del Tolima, fue escenario de una masacre ocurrida el pasado fin de semana.

Los asesinatos se dieron en horas de la tarde del domingo 8 de marzo en la vereda Mesa de Pole. Tres personas (dos hombres y una mujer) fueron asesinadas por sujetos armados.

Una de las víctimas tenía 26 años

A pesar de ser un acontecimiento reciente, las autoridades manejan la hipótesis de que el crimen se dio cuando las tres víctimas iban en un vehículo. Además, se convocó a un consejo de seguridad con el que se dispuso de un equipo especializado para agilizar el proceso.

El triple asesinato ocurrió sobre las 5:00 p.m. en la vía que conecta a Ataco con Coyaima. Dos sujetos armados interceptaron el carro y sin mediar palabra desenfundaron sus pistolas.

La única información que se tiene sobre las víctimas es que la mujer tenía 26 años. No se conocen las identidades ni pistas que conduzcan a los responsables. Por eso, el llamado a la ciudadanía es a brindar detalles que permitan esclarecer el caso.

Disidencias en Ataco

La masacre opacó la jornada electoral que se llevó a cabo en el municipio. En aras de evitar afectaciones en el orden público, se dispusieron de 120 soldados para reforzar la seguridad.

Históricamente, el sur del Tolima ha sido una región azotada por el conflicto y más específicamente grupos armados. Actualmente, las disidencias de las Farc son las que mayor presencia tienen.

Justamente en el marco de las elecciones, la Defensoría alertó peligros en Tolima, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander y Cundinamarca principalmente. En estos departamentos se ha debilitado la gobernabilidad local y desplazamiento institucional.

“El contexto de consolidación proporcionado por el EMC (Estado Mayor Central de las disidencias) en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco”, sostuvo la Defensoría.