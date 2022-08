Presidente del Cali aclaró los rumores entre 'Teo' y Mayer Candelo: “hubo mala información”

Durante las últimas semanas, los ánimos en la escuadra del Deportivo Cali han estado bastante calientes, luego de que se diera a conocer una supuesta ‘pelea’ entre Teófilo Gutiérrez y el entrenador Mayer Candelo, motivo por el cual, el delantero barranquillero no estuvo en la lista de convocados en el partido frente al Envigado.

Para tratar de aclarar esta situación y los rumores que se han filtrado por medio de la prensa, Luis Fernando Mena, nuevo presidente del club, habló con Caracol Radio, donde dejo claro que no hay ninguna pelea interna y todo parece indicar que fue un proceso de mala comunicación entre el DT y el jugador barranquillero.

Según dio a conocer el máximo dirigente del equipo caleño, todo fue un malentendido entre el jugador y el DT, afirmando que fue un mensaje que no se ha leído antes de tiempo.

“Simplemente, hubo una mala información entre ellos. ‘Teo’ salió de viaje, no alcanzó a regresar la noche que debía regresar y, hasta donde tengo entendido, le escribió al profe Mayer como a las 10:30 P.M. El profe Mayer es una persona que está en el campo de entreno desde las 5:30 A.M., por ende, se acuesta muy temprano, y no lo vio”

De igual forma, el máximo dirigente del Deportivo Cali dio a conocer que el jugador barranquillero volverá a la convocatoria del club para el partido frente a Millonarios, acabando con los rumores que se presentaron en las últimas semanas.

El mal momento que vive el Deportivo Cali

Para nadie es un secreto que el 2022 no ha sido el año del equipo ‘azucarero’, pues el primer semestre tuvo un torneo para el olvido, quedando último en la tabla de posiciones, además de quedar eliminado en los torneos internacionales.

Ya en lo que va del segundo semestre, el equipo caleño no ha tenido su mejor inició, ya que, de cuatro partidos disputados, ha logrado obtener tres derrotados y un empate, ubicándose en la última casilla del torneo.