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Murió un futbolista: su club confirmó lo ocurrido con desgarrador mensaje

El futbolista había sido diagnosticado con cáncer.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
07:15 p. m.
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Istanbulspor, el club profesional de fútbol de Turquía, confirmó la muerte de uno de sus futbolistas en los últimos días.

Se trata de Baran Alp Vardar, que jugaba como defensa central y tenía tan solo 20 años.

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Al futbolista le habían diagnosticado un cáncer hace más de un año e, incluso, el club siempre le brindó un acompañamiento especial y su caso se hizo reconocido debido a que sus compañeros le hicieron una videollamada en la celebración de un gol.

Este fue el mensaje de Istanbulspor tras la muerte de Baran Alp Vardar, su futbolista

En un desgarrador comunicado, el Istanbulspor exaltó la calidad humana y profesional de Baran Alp Vardar.

Asimismo, le envió un sentido mensaje de condolencias a sus seres queridos.

"Tenemos un gran dolor. Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de nuestro querido Baran Alp Vardar, nuestro futbolista que ha sido sometido a un tratamiento contra el cáncer durante algún tiempo", se comenzó escribiendo.

"Baran Alp, al que siempre recordaremos por su carácter, devoción a sus compañeros y por su rostro sonriente, vivirá por siempre en el corazón de nuestra comunidad. Que Dios tenga misericordia de nuestro futbolista y deseamos paciencia y condolencias a sus familiares y compañeros. Descansa en paz", complementaron.

¿Cuándo fue el funeral de Baran Alp Vardar, el futbolista del Istanbulspor de Turquía?

El Istanbulspor, a través de sus redes sociales, notificó que el sepelio de Baran Alp Vardar sería en la Mezquita Beylikduzu Mevlana.

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Además, también informaron que ese último adiós sería el domingo 15 de marzo de 2026 y que estaría antecedido de una misa.

"Descanse en paz", "mucha misericordia", "no lo puedo creer", "le deseo paciencia a su familia", "estoy muy triste", "está de luto toda la comunidad del fútbol" y "esto es desgarrador", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

 

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