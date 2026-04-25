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Aida Victoria Merlano destapó episodio íntimo con un exnovio: "Me reventó un implante"

Aida Victoria Merlano reveló en La Mansión VIP que un exnovio le rompió un implante.

Westcol, Aida Victoria Merlano
Foto redes sociales @aidavictoriam - @westcol

Noticias RCN

abril 25 de 2026
05:53 p. m.
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Aida Victoria Merlano reveló en el reality La Mansión VIP, que un exnovio le rompió un implante en el seno. El clip se viralizó en instantes y desató especulaciones en redes.

En el reality, grabado en Guadalajada, Merlano relató la manera y explotó las plataformas digitales. Aunque la influencier no mencionó el nombre del exnovio, los internaturas asociaron este hecho con Westcol.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre el implante en el seno?

En la conversación difundida en redes, Merlano relató a otra participante que, durante un viaje, su exnovio le habría causado el daño.

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“Me reventó un implante… no sé cómo, pero nos alocábamos. En el viaje que nosotros teníamos, entró y me rompió las tangas" comentó en el video que circula en plataformas digitales.

Sus declaraciones fueron captadas en cámaras, donde 16 participantes de América Latina conviven en una casa en donde la colombiana también está participando.

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La historia llamó la atención por el nivel de detalle y por tratarse de un episodio personal que había sido público, pero no con detalles de cómo había sido.

¿Por qué relacionan a Westcol con el caso de Aida Victoria Merlano?

Tras la difusión del clip, en redes sociales algunos usuarios comenzaron a vincular el relato con Westcol, influencer con quien Aida Victoria Merlano tuvo una relación en el pasado. Sin embargo, no existe confirmación de que se trate de esa persona.

Mientras crecen los comentarios, Westcol se encuentra fuera del país, en China, compartiendo contenido de un viaje junto a su actual pareja, la también influencer Luisa Castro.

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Este caso evidencia cómo los contenidos de realities pueden escalar rápidamente en redes sociales. Tras explosivas declaraciones, los usuarios comentaron: "Ese west es tremendo, ¿cómo hay personas que lo odian?, "menos mal decía que no le daba la talla a Aida , es un enano pillín", "Westcol es berriondo y papi es papi", "eso lo cuenta para ganar números"

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