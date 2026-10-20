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"De alcanza-pelotas a leyenda": figura del fútbol mundial confirmó la fecha de su despedida

El atacante argentino consiguió 29 títulos oficiales en una extensa trayectoria por diferentes países en el mundo.

"De alcanza pelotas a leyenda": figura del fútbol mundial confirmó la fecha de su despedida
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
10:10 p. m.
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El próximo 20 de diciembre de 2026 es la fecha escogida por Carlos Tevez, figura del fútbol mundial que alzó títulos con varios equipos alrededor del mundo y que jugó su último partido como profesional en junio de 2021 con el club Boca Juniors.

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En la actualidad, el 'apache' se desempeña como entrenador profesional y, aunque ya había anunciado su retiro oficial, no había podido hacer el partido de despedida con todos los hinchas del 'Xeneize'; el partido se jugará en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, donde tuvo tantas alegrías a lo largo de su carrera.

Palmarés de Carlos Tevez en su carrera profesional

Con 279 partidos jugados, 94 goles y 11 títulos conseguidos, Boca Juniors fue el club que marcó a Carlos Tevez y lo convirtió en ídolo de la institución; dentro de los trofeos alcanzados, suma una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana y una Copa Intercontinental.

Tras dar el salto a Europa, tuvo la oportunidad de hacer parte de los dos equipos de Manchester, en Inglaterra: con el United registró 6 títulos, mientras que con el City alcanzó 3; en Italia jugó con Juventus, alcanzando 4 títulos oficiales.

Sumó un breve paso por la exótica liga de China, logrando un título, y con el Corinthians de Brasil también alzó un trofeo.

Su logro más importante con la Selección Argentina fue la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas.

En total, registra 29 títulos oficiales como profesional, siendo uno de los jugadores argentinos más ganadores de la historia.

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¿Dónde ver la despedida de Carlos Tevez?

Aunque resta por confirmarse la hora de inicio del partido, sí es seguro que la despedida podrá seguirse a través de ESPN para toda Latinoamérica.

Gracias a su extensa trayectoria por una importante cantidad de equipos, se espera que asistan invitados de talla mundial; compartió plantel con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre otros.

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