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Video | Escándalo en Ecuador: jugador le fracturó el pómulo a un árbitro con una piedra

El jugador agresor fue retirado definitivamente del club, informaron a través de un comunicado oficial.

Agresión a juez de línea en Ecuador.
Foto: @nicocadena_

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
08:27 p. m.
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Una lamentable escena de violencia se vivió en la segunda división del fútbol de Ecuador el pasado 17 de octubre durante el partido que enfrentaba a Río Aguarico FC y Ciudad de Yantzaza; uno de los suplentes del equipo local lanzó una piedra directamente contra el rostro del juez de línea, provocándole una fractura en su pómulo.

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La penosa situación tuvo lugar en el estadio Municipal Juan Galarza Márquez mientras en el campo de juego uno de los equipos se preparaba para cobrar un tiro libre; "Nos solidarizamos con el asistente afectado y esperamos su pronta recuperación. Corresponde a los organismos competentes investigar los hechos y determinar las sanciones", manifestó la cuenta Ascenso Ecuador a través de la red social X.

Así fue la agresión al juez de línea

Lenin Ojeda, como fue identificado el juez de línea agredido, fue impactado por una piedra lanzada desde el banco de suplentes del equipo local; uno de los aspectos más sorprendentes de las imágenes es que el agresor ya había hecho un primer intento por violentar al árbitro y, al no conseguirlo, volvió a lanzar otra piedra hasta lograr su objetivo.

En el video difundido por redes sociales, no se observa algún enfrentamiento entre los equipos o entre los jugadores y el cuerpo arbitral, por lo que la actitud del jugador agresor es difícil de entender. Uno de los miembros del equipo local se acerca rápidamente a revisar a la víctima mientras otro, aparentemente el entrenador, recrimina la actitud de su jugador.

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El agresor fue separado de manera inmediata del club

El Club Ciudad de Yantzaza publicó un comunicado en el que, además de ofrecer disculpas a sus hinchas y a la terna arbitral, informó que el jugador que agredió al juez fue retirado inmediatamente del club y ya no hará parte del mismo; además, confirmaron que le prestarán toda la ayuda necesaria al árbitro con el fin de facilitar su recuperación.

De igual forma, se reporta desde Ecuador que el dirigente de la Agremiación de Árbitros del Ecuador interpondría una denuncia penal en contra del jugador con el fin de presentar un precedente sobre este tipo de situaciones.

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