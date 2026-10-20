Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 20 de octubre de 2026

Este martes 20 de octubre de 2026, miles de colombianos estuvieron pendientes de los resultados de las loterías de la Cruz Roja y del Huila, dos tradicionales juegos de azar que entregan millonarios premios cada semana.

Los sorteos representan una nueva oportunidad para quienes compraron sus billetes y esperan convertirse en los próximos ganadores.

A continuación, consulte los números ganadores, las series y los detalles para verificar si obtuvo alguno de los premios.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 20 de octubre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó una nueva edición de su sorteo este martes, con un premio mayor de $7.000 millones, además de diferentes premios secos que aumentan las posibilidades de ganar.

Estos son los resultados del sorteo:

Número ganador: 8572

Serie: 156

Premio mayor: $7.000 millones.

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete o una fracción en puntos de venta autorizados y seleccionar el número con el que desean probar suerte.

El premio mayor se obtiene cuando coinciden tanto el número como la serie del billete con los resultados oficiales.

Resultado de la Lotería del Huila del 20 de octubre de 2026

La Lotería del Huila también llevó a cabo su tradicional sorteo de los martes, ofreciendo a los apostadores la posibilidad de ganar un premio mayor de $2.000 millones.

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 6 de octubre de 2026

Los resultados fueron los siguientes:

Número ganador: 8852

Serie: 006

Premio mayor: $2.000 millones

Este juego funciona mediante la compra de billetes o fracciones, cuyos números participan en el sorteo correspondiente.

Además del premio mayor, existen premios secundarios que dependen del plan vigente.

Los participantes deben conservar sus billetes en buen estado y consultar los resultados oficiales para verificar posibles premios. También es importante revisar las condiciones y los plazos establecidos por cada lotería para realizar el cobro correspondiente.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*