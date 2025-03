"'Dibu' Martínez no está en el Top-10 del mundo": legendario arquero del Manchester United

Emiliano Martínez ha recibido una serie de galardones que lo convierten en el mejor arquero del mundo. 'Dibu' ganó dos veces el The Best (2022 y 2024) y el Trofeo Yashin (2023 y 2024). Pues bien, para Edwin van der Sar, el guardapalos de la Selección Argentina no está en el Top-10 global.

Martínez, de 32 años, tuvo un auge tardío en el fútbol tras una etapa en el Arsenal llena de cesiones. El arquero nacido en Mar del Plata se consolidó en Aston Villa y se convirtió en uno de los artífices de los múltiples títulos conseguidos por la 'Scaloneta'. Su papel en el Mundial de Catar 2022 fue indispensable para que la 'albiceleste' bordara su tercera estrella.

Con los 'villanos' también ha brillado, aunque los números no lo respaldan: ha recibido 244 goles en 198 partidos y tiene 62 vallas invictas. Más allá de la estadística ha sido vital para el equipo de Unai Emery, que volvió a disputar una Champions League después de 41 años de espera. El equipo de Birmingham clasificó directamente a los octavos de final y obtuvo un gran resultado (1-3) visitando a Brujas.

Emiliano 'Dibu' Martínez recibió 'dardo' de Edwin van der Sar

Pues bien, la leyenda del Manchester United señaló que 'Dibu' está entre los mejores 20 arqueros del planeta. Puso a varios colegas por encima de 'Dinamita', quien se ha cansado de dar vueltas olímpicas con el seleccionado argentino. Eso sí, el neerlandés destacó su destreza en los penaltis.

¿Qué dijo Edwin van der Sar sobre el 'Dibu' Martínez?

"No creo que (Emiliano) Martínez esté en Top-10 de los mejores arqueros del mundo actualmente. Para los penales sí, seguro. Pero está en el Top-20", empezó diciendo el exguardapalos del Manchester United en una conversación con 'Goal'.

El neerlandés escogió a Allison Becker sobre Martínez y señaló que Thibaut Courtois, de Real Madrid, y Manuel Neuer, de Bayern Múnich son los mejores porteros de la actualidad.