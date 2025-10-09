CANAL RCN
Deportes

‘Dibu’ Martínez no se guardó nada contra Wilmar Roldán y su polémico penal pitado

El ‘Dibu’ Martínez no se quedó callado ante la actuación de Wilmar Roldán en el juego entre Ecuador y Argentina.

Dibu Martínez
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
04:11 p. m.
El cierre de las Eliminatorias Sudamericanas no estuvo exento de polémica. Argentina cayó 1-0 ante Ecuador en Quito en un encuentro que tuvo como gran protagonista al árbitro colombiano Wilmar Roldán. El juez central tomó decisiones que dejaron inconformes a ambos equipos y una de las voces más críticas tras el pitazo final fue la del arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien no ocultó su molestia por el penal que definió el resultado.

“Fue un partido duro, yo creo que el empate estaba bien, el árbitro no sé lo que cobró. Fue una disputa normal (la jugada del penal), pero bueno, para ganarnos tienen que hacerlo así”, declaró el portero argentino en la zona mixta. Sus palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando debate entre hinchas y analistas sobre si la acción merecía la sanción máxima.

Polémicas decisiones que marcaron el juego

La jugada que determinó el único gol del partido ocurrió en el segundo tiempo, cuando Roldán sancionó una falta en el área que, a juicio de los argentinos, no debió pitarse. El VAR confirmó la decisión y Ecuador convirtió desde el punto penal, asegurando la victoria ante el vigente campeón del mundo.

Sin embargo, la controversia no quedó ahí. Los propios ecuatorianos reclamaron la expulsión de Moisés Caicedo, quien recibió doble amarilla. Para los locales, el mediocampista no merecía irse temprano a las duchas y consideraron que el colegiado manejó el partido de forma desequilibrada.

Debate abierto sobre el arbitraje en Eliminatorias

Las decisiones de Roldán pusieron nuevamente sobre la mesa el debate acerca de la calidad del arbitraje en la región. Mientras Argentina lamenta una derrota que no afecta su clasificación, pero sí su invicto, en Ecuador la celebración por el triunfo se mezcló con críticas al manejo disciplinario del encuentro.

La Conmebol no ha emitido un comunicado oficial sobre el desempeño del árbitro, pero la discusión promete continuar en los próximos días, especialmente con la cercanía del inicio de la preparación para el Mundial 2026.

