Con Wílmar Roldán protagonista, Ecuador venció a Argentina en el cierre de las Eliminatorias: vea el gol

Este 9 de septiembre, se jugó la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. La atención estaba puesta en Venezuela y Bolivia, pues solo estaba en juego el cupo a repechaje, sin embargo, también se vivieron tensos momentos en otros encuentros.

Ecuador recibió a Argentina en Guayaquil, a pesar de que ambos ya estaban clasificados, pusieron grandes nóminas para salir a ganar. Sin embargo, la actuación del arbitraje terminó siendo decisivo en el trámite del encuentro.

Wílmar Roldán se robó el show en Guayaquil

Sobre los primeros minutos del encuentro, el juez antioqueño determinó que Nicolás Otamendi cortó una acción manifiesta de gol y le mostró la tarjeta roja sin necesidad de mirar la pantalla del VAR.

Posteriormente, tras revisar en la herramienta, ratificó un penal a favor del cuadro local, el cual el delantero Enner Valencia cambió por gol. A pesar de las críticas, fue un penalazo y hasta se salvaron de la segunda tarjeta roja.

Sobre el segundo tiempo, le mostró la segunda amarilla a Moisés Caicedo, por lo que tanto este volante como Otamendi se perderán la primera fecha del debut en la Copa del Mundo de 2026.

Noticia en desarrollo...