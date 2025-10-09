Lautaro Martínez reveló que Wilmar Roldán amenazó a la Selección Argentina

El cierre de las Eliminatorias Sudamericanas dejó un amargo sabor en la Selección Argentina, no solo por la derrota ante Ecuador, sino por una polémica que se centró en el arbitraje de Wilmar Roldán.

El delantero Lautaro Martínez reveló que el árbitro colombiano Wilmar Roldán amenazó a la Selección Argentina con expulsarlos del partido, situación que les costaría el debut en el Mundial de 2026.

Fuertes declaraciones de Lautaro Martínez sobre Wilmar Roldán

Las explosivas declaraciones de Lautaro encendieron la alarma en la 'Albiceleste' y pusieron en el ojo del huracán al juez colombiano Roldán.

Tras el partido en el Estadio Monumental de Guayaquil, Martínez no dudó en denunciar públicamente la actitud de Roldán.

No suelo hablar tanto de los árbitros, pero hoy se vio reflejado. Nico González saltó a cabecear, le pegaron un codazo y ni siquiera amonestó. Después repartió amarillas y amenazaba todo el tiempo con lo del Mundial y todo eso no está bueno, mencionó a Fox Sports en zona mixta.

Lautaro Martínez habló sobre el desempeño de Wilmar Roldán

Las palabras de Lautaro Martínez se refirieron también a la expulsión de Nicolás Otamendi en este último encuentro ante Ecuador.

El defensor vio la tarjeta roja por una falta como último hombre, lo que significa que se perderá el primer partido de Argentina en el Mundial de 2026.

Este hecho, sumado a las supuestas amenazas de Roldán, generaron preocupación en la Selección Argentina.

El Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año, y la ausencia de figuras clave podría ser un duro golpe para las aspiraciones argentinas.

Aunque Martínez reconoció que Roldán "es un gran árbitro" y que lo ha dirigido en muchas ocasiones, dejó claro que su comportamiento en este partido "no fue bueno".

"Es un gran árbitro, porque me dirigió muchísimas veces, pero hoy no se comportó bien", concluyó Lautaro.