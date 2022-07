¡Dupla letal! Rayo Vallecano quiere traerle a Falcao a un viejo socio en ataque

Como si no hubiera sido suficiente el golpe que dio el Rayo Vallecano hace un año en el periodo de transferencias con la contratación de Falcao García, ahora va por otro fichaje bomba que por pura casualidad, tiene mucho que ver con el 'tigre'.

De acuerdo a información de Fabrizio Romano, el elenco español tiene negociaciones avanzadas con Diego Costa para que se convierta en nuevo jugador del equipo para esta temporada.

Diego Costa has received an official proposal from Rayo Vallecano. Talks ongoing, progressing well - parties are confident but now still waiting to reach full agreement, as reported by @MatteMoretto. ⚡️🇧🇷 #transfers



Former Chelsea and Atletico striker, available as free agent. pic.twitter.com/0CJZhcr9my