Videos: así fue la terrible batalla campal entre hinchas del DIM y Nacional tras la final de Copa BetPlay

Como una postal que empañó una gran final quedará lo ocurrido en el estadio Atanasio Girardot tras el cierre de la Copa BetPlay 2025.

Lo que empezó como una auténtica fiesta del fútbol colombiano, con un recibimiento lleno de pólvora, color y dos hinchadas alentando sin parar, terminó en una grave batalla campal entre seguidores de Independiente Medellín y Atlético Nacional, situación que quedó registrada en múltiples videos que hoy circulan en redes sociales.

Atlético Nacional se quedó con el título tras imponerse 0-1 en el partido de vuelta, gracias a un gol tempranero de Alfredo Morelos. El empate sin goles en la ida hizo que el tanto fuera definitivo y desató la celebración del cuadro verdolaga en condición de visitante, algo que no fue bien recibido por un sector de la hinchada local.

Invasión de campo y caos en la gramilla del Atanasio

Al finalizar el compromiso, algunos hinchas del DIM ingresaron al terreno de juego para evitar que Nacional celebrara el título.

El foco más crítico de los disturbios se presentó en la gramilla del sector occidental del estadio, donde se encontraron aficionados de ambas barras.

En medio del caos, se observaron escenas de violencia extrema: vallas arrancadas, golpes con palos, patadas y lanzamiento de todo tipo de objetos.

Incluso, en varios videos se ve cómo una nevera utilizada para el hidratante de los futbolistas fue arrojada en medio de la pelea, reflejando la magnitud del descontrol que se vivió durante varios minutos.

Balance oficial de heridos y reacción de las autoridades

Las autoridades entregaron un balance preocupante tras los hechos. El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño, confirmó que los disturbios dejaron consecuencias graves.

"Los hechos protagonizados por hinchas de Medellín y Nacional dejaron siete uniformados heridos y más de 50 hinchas lesionados", señaló el oficial, al tiempo que explicó que se activaron los protocolos de seguridad para retomar el control del escenario deportivo.

Los videos de la batalla campal han generado rechazo en redes sociales y reabren el debate sobre la seguridad en los estadios y la convivencia entre hinchadas, justo en una final que estaba llamada a ser una celebración del fútbol y no un episodio más de violencia.