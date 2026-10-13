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Dimayor canceló el partido entre Millonarios y Once Caldas a minutos del pitazo inicial

El ente organizador del fútbol colombiano tomó la decisión de cancelar el compromiso tras indicar que el terreno de juego no estaba en condiciones óptimas.

Millonarios Once Caldas
FOTO: Redes sociales

Ángel Ballén

octubre 13 de 2026
08:25 p. m.
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A través de las cuentas oficiales de la Dimayor, se anunció que se canceló el partido entre Millonarios y Once Caldas correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay, programado para este martes 13 de octubre a las 8:30 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.

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El ente organizador confirmó la decisión al indicar que "debido al lamentable estado del campo de juego del estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido". Además, publicaron videos del equipo arbitral y trabajadores de los equipos levantando parte de la grama.

Viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación. La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente.

¿Por qué se canceló el partido entre Millonarios y Once Caldas?

De acuerdo a lo informado por la Dimayor, la empresa administradora del principal escenario deportivo de Bogotá se había comprometido con entregar la cancha en buenas condiciones para el fútbol profesional, pero habrían definido con los clubes que no era seguro para los jugadores actuar sobre este nuevo gramado.

Cabe recordar que en los últimos días giró la polémica alrededor del estadio, luego de que se conocieran las imágenes de cómo quedó la cancha tras los conciertos de la banda surcoreana BTS. Pese a que hubo un cambio de gramado, la Dimayor determinó que no estaría en condiciones óptimas.

De momento, no se conoce qué pasará con el partido programado para este jueves de octubre donde Independiente Santa Fe se enfrentaría a Jaguares, también en el estadio El Campín. Se espera un pronunciamiento de la Dimayor en las próximas horas.

¿Qué dicen los clubes tras la cancelación del Millonarios vs. Once Caldas?

Desde Millonarios, club que se encontraba en condición de local mientras miles de hinchas ya esperaban en las tribunas del estadio, compartieron el comunicado de la Dimayor sobre la cancelación del encuentro.

Tanto el club bogotano como desde Once Caldas, ya habían compartido las alineaciones titulares para este encuentro, así como imágenes de la previa, como la llegada de los jugadores y la puesta a punto previo al compromiso.

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