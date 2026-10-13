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Así se ve la grama de El Campín horas antes del partido de Millonarios vs. Once Caldas

El estadio El Campín recibirá tres partidos en siete días que servirán para determinar si la gramilla quedó en óptimas condiciones.

Así se ve la grama de El Campín horas antes del partido de Millonarios
Foto: @JFCadavid

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
01:46 p. m.
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Este martes 13 de octubre a las 8:30 de la noche, Millonarios recibirá a Once Caldas por la fecha 13 de la Liga Betplay 2026-II; el partido tuvo que ser reprogramado debido a que el estadio El Campín no estaba disponible por un concierto y el posterior arreglo del campo de juego.

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Durante los últimos días, Sencia ha estado trabajando con un moderno método de sembrado para que la grama del estadio esté en óptimas condiciones para recibir los partidos del fútbol colombiano; han cultivado un tipo de césped igual al de El Campín en otros terrenos de la ciudad para luego sembrarlo en el campo de juego.

Así se ve la grama de El Campín horas antes del partido Millonarios vs. Once Caldas

En horas de la tarde de este 13 de octubre, se conocieron nuevas imágenes de cómo se ve el terreno de juego del estadio El Campín horas antes del partido entre Millonarios y Once Caldas; periodistas deportivos del país han publicado en sus redes sociales fotos del estadio con la nueva gramilla ya sembrada.

Aunque en las imágenes compartidas se logra ver el césped en correctas condiciones y sin parches, el clima de las últimas semanas en Bogotá ha estado pasado por lluvias y los usuarios en redes sociales se preguntan si, una vez inicie el partido, el terreno permanecerá de la misma manera.

El miércoles 14 de octubre, El Campín recibirá otro partido: Santa Fe recibirá a Jaguares a las 6:30 de la tarde y hay preocupación sobre cómo responderá el nuevo césped ante las torrenciales lluvias y el partido que se jugará la noche anterior.

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El Campín recibirá tres partidos en siete días

Además de los partidos ya mencionados del 13 y 14 de octubre, el próximo lunes 19 de octubre Millonarios será local nuevamente ante Jaguares en lo que significará una seguidilla importante de partidos para determinar si la grama de El Campín quedó en óptimas condiciones después del mantenimiento realizado por Sencia y si el método utilizado se podrá repetir para futuros conciertos.

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