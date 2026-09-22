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Oficial: Dimayor confirmó la sede para la final de la Liga Femenina

La Dimayor, a través de un comunicado oficial, confirmó el cambio de sede para la final de la Liga Femenina 2026 entre Santa Fe y Cali.

Oficial: Dimayor confirmó la sede para la final femenina.
Foto: Santa Fe | Dimayor

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
01:03 p. m.
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A través de un comunicado oficial publicado por la Dimayor, se anunció el cambio de sede para la final de la Liga Femenina 2026; finalmente se jugará en el estadio La Independencia de Tunja tras la solicitud presentada por el presidente 'cardenal' Eduardo Méndez.

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En la información brindada por la máxima entidad del fútbol profesional colombiano, confirman lo expresado por el club cardenal, en donde afirmaron que no tenían conocimiento de que el escenario no podría ser utilizado en esta fecha y, por ende, la Dimayor no fue notificada por parte del club bogotano sobre este inconveniente.

Dimayor confirmó que la final será en Tunja

A pesar de la inconformidad por parte de Santa Fe y Dimayor, se confirmó el cambio de sede para la gran final de ida y se determinó que se jugará en el estadio La Independencia de Tunja a las 7 de la noche. Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, envió la solicitud formal al Instituto Departamental del Deporte de Boyacá para el uso del escenario deportivo, la cual fue aceptada.

Según el dirigente, la elección de la ciudad de Boyacá en lugar del estadio de Techo en Bogotá, se toma teniendo en cuenta la sanción que el club tiene de tener algunas tribunas suspendidas y lo que se busca es tener una buena afluencia de público que le signifique a la institución una ventaja deportiva y un importante ingreso económico.

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Hay inconformidad por parte de los hinchas de Santa Fe

En redes sociales, los aficionados del club bogotano han manifestado su inconformidad por la elección del estadio de Tunja como sede de la final, ya que consideran que el día y el horario del partido no se prestan para un desplazamiento masivo hacia la capital de Boyacá.

Aun así, Méndez invitó a los seguidores 'santafereños' en Tunja a llenar el estadio y apoyar al equipo femenino que está en busca de convertirse en el máximo campeón de la historia de la liga femenina.

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