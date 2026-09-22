La final femenina de ida se jugaría en Tunja: presidente de Santa Fe lo anunció

Tras las especulaciones que se han generado en las últimas horas respecto a la sede de la final de ida de la liga femenina, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, informó en entrevista para Win Sports cuál sería el nuevo escenario que tiene contemplado para recibir la final.

Debido a la negativa de la entidad que maneja el estadio El Campín, Méndez informó que la final se jugaría en Tunja a pesar de que el estadio de Techo era otra opción; según las palabras del presidente 'cardenal', la decisión se tomaría teniendo en cuenta la cantidad de público que puede entrar a cada estadio y la sanción que tiene la hinchada en los escenarios de Bogotá. "Estamos seguros que la afición de Tunja nos va a acompañar y va a llenar el estadio", dijo Eduardo Méndez.

Polémica entre Sencia y Santa Fe

En horas de la noche del lunes 21 de septiembre, Sencia publicó un comunicado informando que los clubes ya tenían conocimiento desde tiempo atrás sobre los eventos de entretenimiento que estaban programados en el estadio, que los mismos clubes habían aceptado las condiciones y que no era posible cambiar las fechas de un momento a otro.

Por su parte, Santa Fe respondió en la mañana del 22 de septiembre afirmando que el club "no recibió oportunamente una comunicación que permitiera conocer y gestionar la situación con la anticipación necesaria" y que además, no hubo espacio para el diálogo con el fin de buscar alternativas para solucionar el problema.

Santa Fe no podría jugar en Bogotá

Ante la firme posición de Sencia de iniciar con el montaje del concierto a realizarse el próximo 2 y 3 de octubre, Santa Fe no tendría más opciones que salir de la ciudad para intentar tener la mayor cantidad de público posible y no ver perjudicado un importante posible ingreso de dinero que significaría un alivio para los gastos que el club debe cubrir mensualmente.

Por otro lado, la parte deportiva también se podría ver afectada, ya que el equipo profesional no está acostumbrado a jugar en una cancha diferente a la del Campín o Techo cuando lo hace en condición de local, lo que podría significar una leve ventaja para las visitantes.