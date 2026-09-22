Hicieron creer al alcalde que enviarían ayudas para robarse los “gastos de envío”: el drama en Dosquebradas

Los habitantes de Dosquebradas, Risaralda, han enfrentado dos tragedias el último mes y medio:

La primera por el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto, en el que 14.000 viviendas resultaron afectadas. Y la segunda por personas inescrupulosas que le hicieron creer al alcalde que enviarían toneladas de ayuda, para robarse los “gastos de envío”.

Dosquebradas perdió recursos valiosos en medio de la crisis:

Según comentó el mandatario, en diálogo con Noticias RCN, personas inescrupulosas se hicieron pasar por el senador Antonio Correa, ofreciendo el envío de ayudas, con la única condición de asumir el costo de envío: 6.400.000 pesos.

“Hay alguien haciéndose pasar por un senador de la República y lo ilusiona a uno con que van a llegar ayudas de miles de millones, pero a lo último, pide que le consignen el transporte de esos materiales. Ahí caímos”.

Alcalde “cayó” en la trampa con la esperanza de ayudar a los suyos:

Con la esperanza de ayudar a quienes resultaron afectados por el mayor sismo de las últimas décadas en el país, el alcalde, Roberto Jiménez, autorizó la transferencia del dinero, pero la ayuda nunca llegó.

Con profundo malestar admitió: “Yo caí, no por ingenuo, sino por la necesidad y el afán de llegar a las poblaciones afectadas”.

En Dosquebradas, los habitantes siguen esperando el envío de ayudas para reconstruir su vida.

Risaralda, al igual que Chocó y Valle del Cauca, fue uno de los departamentos más afectados por el doblete sísmico que sorprendió al país en horas de la mañana. Pese a la adversidad, espera recuperarse y salir adelante como centro de manufactura y logística en la región.