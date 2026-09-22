Atlético Nacional tendrá duras bajas para el clásico ante Millonarios: este es el listado de jugadores lesionados

El panorama no podría ser más complejo para el cuerpo técnico de Atlético Nacional. Ad portas de uno de los duelos más atractivos y con mayor rivalidad del fútbol profesional colombiano frente a Millonarios, el cuadro antioqueño atraviesa un auténtico calvario debido a una extensa lista de ausencias que obligan al estratega Lucas González a reestructurar por completo su plantilla.

El compromiso, catalogado como una final adelantada por la trascendencia histórica de ambos clubes, pondrá a prueba la profundidad y resistencia del conjunto verdolaga en el estadio Atanasio Girardot.

Las duras ausencias por lesión que tendrá Nacional

La enfermería de Nacional se encuentra al límite con nombres de peso dentro del esquema táctico del equipo. Entre los jugadores descartados por problemas físicos sobresale el delantero Alfredo Morelos, quien padece una compleja lesión muscular en los isquiotibiales que le impide aportar su cuota goleadora en el frente de ataque.

A él se suma el volante Matheus Uribe, uno de los hombres de mayor jerarquía en la medular, quien se encuentra cumpliendo los últimos días de incapacidad tras sufrir una molestia similar en los isquiotibiales de su pierna izquierda.

La zona defensiva y el proceso formativo también se han visto golpeados. El joven lateral Nicolás Rodríguez sufrió un esguince de ligamento colateral lateral en la rodilla izquierda, mientras que Elkin Rivero continúa realizando trabajos diferenciados en su etapa de readaptación al campo de juego.

Adicionalmente, la presencia del experimentado mediocampista Edwin Cardona se mantiene como una gran incógnita; el volante se ha perdido los compromisos recientes debido a una fatiga muscular acumulada que lo obligó a permanecer en Medellín mientras el resto del grupo cumplía con los duelos de calendario.

A los problemas físicos se suman las bajas obligadas por el llamado de jugadores al combinado nacional. Futbolistas jóvenes y de proyección como Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez fueron oficialmente convocados a la Selección Colombia de mayores, privando a Lucas González de alternativas importantes para oxigenar el planteamiento táctico en las bandas y el sector medular.

¿Cuándo jugará Nacional y Millonarios?

El próximo partido entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará el jueves 24 de septiembre de 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:30 p.m. (hora local de Colombia), correspondiente a la fecha 12 del torneo Clausura de la Liga Dimayor.