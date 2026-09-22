Planilla para taxis entre municipios: Mintransporte define cambios cruciales para conductores

El Ministerio de Transporte expidió la Resolución No. 20263040038685, mediante la cual se ratifica de manera oficial la eliminación del trámite de la Planilla Única de Viaje Ocasional (PUVO) para los vehículos tipo taxi que presten el servicio público de transporte de pasajeros entre municipios contiguos en el país.

Con esta decisión, el Gobierno nacional avanza en la simplificación de trámites para optimizar la movilidad y facilitar la operación de los transportadores.

¿Cómo aplica la medida para los taxis entre municipios contiguos?

La decisión da continuidad a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 1001 de 2026, permitiendo que los taxistas puedan movilizarse entre localidades que comparten límites territoriales sin la exigencia de la tradicional planilla.

La medida busca agilizar el servicio, reducir las cargas operativas para el gremio y ofrecer un acceso mucho más rápido y ágil para los usuarios que cotidianamente se desplazan entre estas zonas.

Planilla gratuita para zonas afectadas por el terremoto No obstante, el Ministerio de Transporte estableció una directriz diferencial para aquellas regiones golpeadas por el reciente movimiento telúrico. De acuerdo con el Decreto de emergencia 1424 del 17 de septiembre de 2026, en los municipios declarados en emergencia por el terremoto se mantendrá temporalmente la exigencia de la PUVO.

Para no afectar a los transportadores de estas zonas, la planilla operará bajo condiciones especiales:

Cero costo: Será expedida de manera totalmente gratuita.

Sin límites: No tendrá restricciones en el número de recorridos permitidos.

Seguimiento y control: Permitirá a la cartera ministerial mantener un monitoreo sobre la movilidad mientras se atienden las labores de desastre.

Vigencia temporal: La medida tendrá un plazo máximo de seis meses, pudiendo finalizar antes si desaparecen las condiciones que motivaron su aplicación.

Con esta normativa, el Gobierno equilibra la eliminación general de barreras burocráticas con el control focalizado que requieren las regiones en contingencia, beneficiando tanto a los conductores como a la ciudadanía.