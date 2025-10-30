Dimayor confirma horarios y fechas de las semifinales (ida) de Copa BetPlay 2025

La Dimayor continúa ajustando su calendario tras el reciente aplazamiento de la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025, medida que se tomó por los inconvenientes logísticos en la programación del partido entre América de Cali y Boyacá Chicó, el cual no pudo disputarse en la capital del país.

Con el fin de mantener la actividad futbolera este fin de semana, el ente rector del fútbol colombiano decidió anticipar las semifinales de ida de la Copa BetPlay 2025.

Dimayor confirma horarios de las semifinales de ida

En un comunicado oficial, la División Mayor del Fútbol Colombiano informó las fechas, horarios y escenarios en los que se disputarán los compromisos:

Envigado FC vs. Independiente Medellín

Sábado 1 de noviembre

Estadio Polideportivo Sur

4:00 p.m.

Atlético Nacional vs. América de Cali

Domingo 2 de noviembre

Estadio Atanasio Girardot

6:30 p.m.

Ambos encuentros prometen alta intensidad, especialmente el choque entre Nacional y América, dos clubes históricos que buscarán acercarse a la gran final del certamen.

La Copa BetPlay toma protagonismo

Con este ajuste en el calendario, la Copa BetPlay 2025 se convierte en la gran protagonista del fin de semana. La Dimayor señaló que en los próximos días anunciará los horarios de los partidos de vuelta y las nuevas fechas para las jornadas 19 y 20 de la Liga BetPlay.

La expectativa es alta, pues esta edición del torneo ha estado marcada por la sorpresa de equipos jóvenes y el buen desempeño de los clubes antioqueños, que ahora tendrán la oportunidad de definir en casa su paso a la final.