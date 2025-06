Primer pronunciamiento de Dimayor sobre declaraciones de Falcao García contra el arbitraje

La eliminación de Millonarios a manos de Independiente Santa Fe en la última fecha de la Liga BetPlay 2025 no solo significó un golpe para la hinchada embajadora, sino que también desató una fuerte polémica por las explosivas declaraciones de Radamel Falcao García, quien arremetió públicamente contra el arbitraje del fútbol profesional colombiano.

RELACIONADO Dimayor anunció nuevas e importantes normas para la Liga colombiana

El delantero, que podría no continuar en el cuadro azul, no se guardó nada tras el partido.

“Déjenme decir así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, pero siempre ante la duda era en contra nuestro y cuando había que revisar, nunca revisaban”, dijo Falcao con tono de frustración en rueda de prensa.

"Nos robaron": las fuertes palabras de Falcao García

El ‘Tigre’ fue aún más contundente al referirse a situaciones arbitrales pasadas. “Y que se jodan los del VAR. En Manizales nos robaron dos penales… todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar, no me importa un carajo”, agregó visiblemente molesto.

RELACIONADO Lorelei anunció triste despedida y Falcao García toma distancia con Millonarios

También cuestionó los comentarios que sugerían que se quería beneficiar a su equipo: “Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, ¿qué estupidez están diciendo?”, sentenció el máximo referente del fútbol colombiano.

Estas duras declaraciones han generado expectativa sobre una posible sanción, tanto económica como disciplinaria, que podría recaer sobre el jugador por sus señalamientos directos al sistema arbitral y al VAR.

Primer pronunciamiento de Dimayor sobre declaraciones de Falcao

Ante la presión mediática, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, se pronunció con cautela sobre el tema:

RELACIONADO Eduardo Méndez le hizo petición a Falcao luego de sus polémicas declaraciones

“Hay una comisión de disciplina que está al tanto. No es la Dimayor como directiva quien toma la decisión… tratan de ser lo más justos posible”, explicó.

Zuluaga también hizo un llamado a la mesura: “Antes de dar esas declaraciones, hay que tener cabeza fría para no perjudicar al fútbol colombiano. El único que pierde cuando decimos eso es nuestra liga”, concluyó.