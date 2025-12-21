Gobierno confirma fumigación con drones y glifosato en cultivos ilícitos donde comunidades rechacen sustitución

El gobierno colombiano retomará la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato utilizando drones, según confirmó el ministro del Interior en las últimas horas.

La decisión, resultado del consejo de ministros sobre los más recientes hechos de violencia en el país, se implementará específicamente "donde las estructuras criminales obliguen a la población civil a cultivar hoja de coca" y las comunidades se opongan a programas de sustitución.

Implementación de drones para fumigar cultivos

La estrategia descarta la aspersión aérea con aviones o avionetas, prohibida por la Corte Constitucional. Según el ministro, la determinación será analizada por el Consejo Nacional de Estupefacientes respetando las sentencias de la Corte Constitucional. El objetivo declarado es garantizar la salud del campesinado mediante fumigación focalizada con drones en lugar de dispersión aérea a gran volumen.

Esta no es la primera vez que se experimenta con drones para fumigación. Durante la administración del presidente Iván Duque en 2018 se efectuaron planes piloto, aunque enfrentaron cuestionamientos técnicos.

"Los drones son experimentales. Puede que por razones de costo no vayan. Tienen todavía muchas dudas. Hay unos que se pueden dañar en las operaciones, cuál es la vida útil, cuál es la durabilidad. Todo esto asociado al costo que los mismos tienen, todo esto es sujeto a evaluación”, explicó en 2018 Guillermo Botero, ministro de Defensa en dicho periodo.

La experiencia previa con esta tecnología recibió contundentes críticas en aquel entonces. Intentos regionales como el del Bajo Cauca antioqueño, con recursos de la gobernación, presentó diferentes fallas, según dio a conocer Javier Soler, analista de seguridad. Además, el uso de drones fue criticado desde diversos sectores, cuestionando su efectividad real para combatir el narcotráfico.

Cuestionamientos sobre el uso de glifosato

La decisión resulta particularmente contradictoria desde diferentes sectores, considerando las declaraciones previas del presidente Gustavo Petro sobre el glifosato.

"No hace mucho fumigaban con glifosato los campos, creyendo que así se solucionaba el problema. No se solucionó nada. Se agravó antes… hay que llevarle al campesinado, no el glifosato, sino los conocimientos para producir más comida”, declaró el presidente en múltiples ocasiones.

La medida se produce en un contexto de incremento de cultivos ilícitos. Según cifras oficiales, Colombia pasó de 253.000 hectáreas de coca cultivadas a 262.000 en un año, representando un aumento del 3,56 por ciento. No obstante, otras mediciones sugieren que la cifra podría alcanzar las 300.000 hectáreas.