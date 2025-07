Totalmente devastado: así despidió Mohamed Salah a Diogo Jota, su compañero y amigo en Liverpool

Todo Liverpool se encuentra devastado tras la muerte de Diogo Jota, el talentoso atacante que tenía 28 años.

Mohamed Salah, uno de los capitanes del equipo, se mantuvo apartado durante las primeras horas porque aseguró que no podía creer lo que estaba sucediendo y que la noticia lo dejó en shock.

Sin embargo, durante este 4 de julio, se pronunció en sus redes sociales e indicó que para él y para el resto de sus compañeros será muy doloroso asimilar que Diogo Jota ya no podrá estar con ellos. Estas fueron sus palabras exactas:

Este fue el devastador mensaje con el que Mohamed Salah, del Liverpool, le dio el último adiós a Diogo Jota

Mohamed Salah, que compartió vestuarios, entrenamientos, múltiples canchas y hasta consejos con Diogo Jota, subió una foto abrazando al portugués y manifestó que le fue muy difícil encontrar las palabras.

"Realmente no tengo palabras. Hasta ayer, nunca pensé que habría algo que me asustaría de volver a Liverpool después del descanso. Los compañeros de equipo vienen y van, pero no así. Va a ser extremadamente difícil aceptar que Diogo no estará allí cuando volvamos", inició escribiendo Mohamed Salah.

"Mis pensamientos están con su esposa, sus hijos y, por supuesto, sus padres que de repente perdieron a sus hijos. Los cercanos a Diogo y su hermano André necesitan todo el apoyo que puedan conseguir. Nunca serán olvidados", añadió.

Luis Díaz también se mostró muy afectado por la muerte de Diogo Jota

Luego de que las autoridades confirmaron la muerte de Diogo Jota y Liverpool se enteró de la noticia, Luis Díaz fue uno de los primeros compañeros en romper el silencio y asegurar que está viviendo una situación desgarradora.

Además, dejó claro que nunca olvidará al portugués y que durante toda la vida se acordará del homenaje que le hizo cuando Mane Díaz, su papá, se encontraba secuestrado.

"No tengo palabras, me duele el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida", detalló Luis Díaz.