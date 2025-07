Al borde de las lágrimas: este fue el desgarrador mensaje con el que Mourinho despidió a Diogo Jota

El fútbol continúa de luto tras la muerte de Diogo Jota, el atacante de 28 años que militaba en el Liverpool, la Selección de Portugal y perdió la vida tras un trágico accidente de tránsito en Zamora, España.

En horas de la madrugada del 3 de julio, Diogo iba en un Lamborghini junto a su hermano André. Su objetivo era llegar a Santander para tomar un ferry que lo llevara hasta Liverpool.

Pero, desafortunadamente, en un momento que intentaron adelantar, uno de los neumáticos se reventó, los hizo salir de la vía y, casi que de inmediato, el vehículo se incendió.

La Guardia Civil de España llegó de prisa al lugar de los hechos, pero, desafortunadamente, tanto Diogo como André ya no tenían signos vitales. Por lo tanto, al poco tiempo, Liverpool confirmó la trágica noticia y los compañeros del portugués, incluyendo a Luis Díaz, escribieron sentidos mensajes de condolencias.

Además, este 4 de junio, José Mourinho, el reconocido director técnico portugués, recordó a Diogo Jota con unas desgarradoras palabras. ¿Qué fue lo que dijo?

Este fue el desgarrador mensaje que José Mourinho le dedicó a Diogo Jota

José Mourinho, casi al borde de las lágrimas, habló con los medios de comunicación acerca de Diogo Jota y manifestó que siempre se caracterizó por ser una persona buena y transparente.

"Cuando alguien muere es fácil decir que era bueno, pero él realmente lo era. Era bueno, pero como persona parecía no pertenecer a esta generación porque no buscaba la atención y no quería ser el protagonista, aunque lo era jugando y ganando con el Liverpool y la Selección de Portugal", inició diciendo José Mourinho.

"Pero, ahora, hay tres niños que tienen que crecer sin su padre. Además, la mujer que siempre fue su amor y los padres que pierden a dos hijos. Quizás algún día lo entendamos y lo aceptamos, pero ahora es difícil", complementó.

¿Por qué Diogo Jota no pudo viajar a Liverpool en avión?

Luego del accidente, CNN reveló que Diogo Jota no pudo trasladarse a Liverpool en avión por recomendación médica. Todo esto debido a que le habían realizado una cirugía en sus pulmones.

Además, también se aseguró que no era la primera vez que el futbolista hacía esa ruta justo por el problema pulmonar que padecía.