Tulio Gómez volvió a hablar del estadio propio para América de Cali: se cayó negocio anunciado

Desde hace varios años, en América de Cali se ha venido hablando sobre la posibilidad de tener un estadio propio para el equipo, considerando que el Pascual Guerrero no está 100% disponible y muchas veces han tenido que solicitar a otras ciudades un escenario deportivo para disputar sus partidos en condición de local.

Tulio Gómez, máximo accionista de la institución, ha tocado el tema en varias oportunidades, pero el punto más importante de la negociación se dio en enero de 2024, cuando se anunció en un evento oficial que la constructora española Urbas se encargaría del proyecto.

A través de un comunicado oficial, la constructora indicó. "Urbas cerrado acuerdo estratégico con el Club América de Cali para construir el nuevo estadio ARENA AMÉRICA con una inversión superior a los 100 millones de dólares".

La previsión es que las obras finalicen en 2027 con ocasión de la celebración de los 100 años del Club América de Cali. El ARENA AMÉRICA estará ubicado en la vía hacia Jamundi de Cali y conectará en el futuro con la vía Bicentenario, el Tren de Cercanías y el Aeropuerto Bonilla Aragón.

¿Qué pasó con este proyecto?

En el comunicado de Urbas, se indicó que esperaban tener finalizado el estadio para el año 2027, pero a punto de acabar 2025, Tulio Gómez rompió el silencio sobre el tema y confirmó que el proyecto está caído.

En diálogo con 'El Corrillo de Mao', confirmó. "Urbas, que era la empresa que quería hacer el estadio, se quebró. Parece que hay un fondo internacional que quiere tomar ese proyecto, pero lo de Urbas está caído, no se puede hacer más", comentó.

Nosotros no tenemos plata para hacer ese estadio.

¿Alianza Público-Privada para el Pascual Guerrero?

Por otro lado, el empresario señaló que existe la posibilidad de replicar el modelo de otras ciudades para el mejoramiento del estadio Pascual Guerrero y que así se convierta en un escenario multieventos que permita tener conciertos y fútbol sin interrupciones.

Cuando el alcalde de Cali era Jorge Iván Ospina, se puso sobre la mesa la posibilidad de una alianza público-privada para este estadio, pero Tulio Gómez optó siempre por la opción de la construcción en otro lugar. Ahora, exploró nuevamente esa opción. "Puede ser el Pascual Guerrero. Que nos lo entreguen en comodato y lo ponemos bien bonito".

Lo cierto, es que ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla ya dieron el paso al frente para la modernización de sus estadios, por medio de privados (Sencia en Bogotá) o del dinero público (Alcaldía de Medellín y Alcaldía de Barranquilla), pero en Cali se quedaron rezagados.