La pelea en El Chiringuito por James Rodríguez y Lionel Messi: ¡discusión caliente!

Lo que comenzó como un tenso intercambio de palabras en medio del empate 1-1 entre Argentina y Colombia terminó por encender los ánimos en uno de los programas deportivos más vistos de España.

Lionel Messi le reclamó a James Rodríguez durante el partido por unas declaraciones que el colombiano había hecho días antes, en las que sugirió que Argentina recibió ayudas arbitrales en la final de la Copa América. La escena, captada por las cámaras, no tardó en viralizarse y generar reacción en el plató de El Chiringuito de Jugones.

RELACIONADO James Rodríguez rompió el silencio tras el picante duelo con Argentina y Messi

La polémica llegó acompañada de una defensa encendida por parte de Edu Aguirre, periodista que había entrevistado a James y quien aprovechó el espacio televisivo para respaldar las palabras del colombiano. “James ha dicho lo que muchos creemos: que a Messi le han dado muchas cosas que no merece. Ha sido uno de los mejores de la historia, pero por ser el niño bonito le han regalado muchas cosas”, afirmó Aguirre, desatando una tormenta en el estudio.

El 'Lobo' Carrasco responde con una sonrisa y desata la discusión

La intervención de Aguirre no pasó desapercibida para el ‘Lobo’ Carrasco, exfutbolista y reconocido admirador de Messi. Con una sonrisa sarcástica en el rostro, Carrasco reaccionó al discurso del periodista, dejando claro que no compartía ni una sola palabra.

Pero Aguirre no dio marcha atrás. “Si el niño bonito pierde, no sabe perder. Le echa la bronca a cualquiera”, lanzó, recordando que Messi saltó a encarar a James justo cuando el partido iba 0-1, sugiriendo que el capitán argentino no tolera la frustración. “Todo el estadio lo vio. Lo hizo porque no sabe perder”, insistió.

Más allá del resultado, un debate que seguirá vivo

El empate entre Argentina y Colombia dejó un punto para cada selección, pero también una herida abierta en el debate mediático. Mientras unos defienden a Messi por su legado y competitividad, otros como James —y ahora Aguirre— se atreven a cuestionar lo que muchos no se animan a decir en voz alta: que a veces, el fútbol también favorece a los ídolos.

La discusión parece estar lejos de apagarse, y aunque los protagonistas ya cambiaron de foco pensando en lo que viene, el cruce entre ambos sigue alimentando titulares… dentro y fuera de la cancha.