No solo le pasó a Cataño: arquero del Sevilla fue agredido por aficionado en la Europa League

Un suceso similar al que vivió el futbolista de Millonarios Daniel Cataño en el estadio Manuel Murillo Toro, cuando un aficionado del Deportes Tolima lo agredió por la espalda y el jugador respondió. Este jueves, en la Europa League el arquero del Sevilla, Marko Dmitrovic también fue víctima cuando se equipo enfrentaba al PSV en la Europa League.

El guardameta que ingresó en el último minuto en el once titular fue agredido en el cierre del encuentro de Europa League.

Cuando el encuentro lo iba ganando 1-0 el PSV al Sevilla, un fanático ingresó en el tiempo añadido para agredir a Marko Dmitrovic.

La situación de Marko Dmitrovic con el aficionado en PSV-Sevilla

Aunque las cámaras de televisión no mostraron lo ocurrido, en un video de un aficionado se observó como el fanático ingresó, pero el arquero Dmitrovic logró reducirlo hasta que la policía entró al campo y se lo llevó detenido.

Supporter van PSV liep in de extra tijd het veld op om de doelman van Sevilla in de rug aan te vallen pic.twitter.com/WMA8iGMbj1 — AFQ (@AFQ_29) February 23, 2023

"Si alguien me ataca me voy a defender. Me agredió, conseguí reducirle, estuve en el suelo un momento hasta que vino la seguridad. No le voy a dar más importancia al gesto. No se lo merece. Este tío quiere protagonismo y no se lo voy a dar. Esto pasa en el fútbol y espero que se castigue como se debe hacer siempre", dijo Dmitrovic al medio español Cope.

El Sevilla se clasificó para octavos de final de la Europa League, este jueves, pese a sufrir y perder 2-0 en el campo del PSV Eindhoven en la vuelta de los play-off del segundo torneo continental.

El equipo andaluz hizo buena su victoria 3-0 de la ida para conseguir el pase a la siguiente fase de la Europa League, aunque los goles de Luuk de Jong (77) y Fabio Silva (90+5) dieron emoción a los últimos minutos del partido.

El equipo andaluz superó la presión en el Philips Stadion para seguir su camino en la que es su competición fetiche, que ha ganado en seis ocasiones, la primera de ella en este mismo escenario en 2006 frente al Middlesbrough inglés cuando todavía se denominaba Copa de la UEFA.

