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Dimayor confirmó fecha y hora del sorteo de cuadrangulares de Liga BetPlay 2026-II

Dimayor confirmó la fecha y hora del sorteo de cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II. Conozca cuándo será y dónde verlo en vivo.

Sorteo Liga BetPlay
Foto: Dimayor

Sebastián Montañez

noviembre 10 de 2026
06:59 p. m.
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La Liga BetPlay 2026-II entra en su etapa definitiva. A pocos días de finalizar la fase de todos contra todos, la Dimayor confirmó oficialmente la fecha y hora del sorteo de los cuadrangulares semifinales, en los que ocho equipos buscarán llegar a la gran final del fútbol colombiano.

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Este sábado 14 de noviembre se conocerán los últimos tres clasificados, luego de disputarse los partidos decisivos de la jornada 19. Hasta el momento, Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe tienen asegurada su participación.

¿Cuándo y a qué hora será el sorteo de cuadrangulares de la Liga BetPlay?

A través de un comunicado publicado este martes 10 de noviembre, la Dimayor confirmó que el sorteo se realizará el sábado 14 de noviembre, a las 5:50 p.m., una vez termine la última jornada.

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La transmisión será en vivo por Win Sports, Win + Fútbol y el canal oficial de YouTube de la Dimayor (@DIMAYOR_Oficial).

Durante el evento se conocerá cómo quedarán conformados los grupos A y B, cada uno integrado por cuatro equipos.

Así se jugará la última fecha de la Liga BetPlay 2026-II

La jornada 19 comenzará el jueves 12 de noviembre con Pasto frente a Junior, a las 5:00 p. m., y Llaneros contra Boyacá Chicó, a las 7:00 p. m.

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El viernes 13, Internacional de Bogotá recibirá a Santa Fe desde las 8:30 p. m.

Sin embargo, los encuentros decisivos se disputarán simultáneamente el sábado 14 de noviembre, a las 3:30 p. m.

Entre los enfrentamientos más importantes aparecen Millonarios contra Alianza FC, Atlético Nacional frente a Once Caldas y Águilas Doradas ante Independiente Medellín.

También jugarán Cúcuta contra Jaguares, Deportivo Cali frente a Tolima, Bucaramanga ante Fortaleza y Pereira contra América.

Equipos como Millonarios, Medellín, Once Caldas y Tolima llegan a esta definición con posibilidades de clasificación, mientras que otros dependen de una combinación de resultados para mantenerse en la pelea.

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