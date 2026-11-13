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Liga BetPlay 2026-II: estos serían los ocho clasificados a cuadrangulares según la IA

Tras el fallo del TAS, la IA pronostica los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II y quiénes se quedarían con los tres cupos en juego.

Juan Guillermo Cuadrado Millonarios
FOTO: Millonarios FC

Noticias RCN

noviembre 13 de 2026
11:39 a. m.
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Cinco equipos ya tienen su lugar en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II y seis llegan a la última fecha con opciones de quedarse con los tres cupos restantes.

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Con la tabla ajustada tras el fallo del TAS y los cruces de la fecha 19, el pronóstico de la IA apunta a que Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas completarán el grupo.

¿Cómo quedó la Liga BetPlay tras el fallo del TAS?

América de Caliperdió tres puntos por el caso Yhormar Hurtado. El resultado frente a Internacional de Bogotá pasó a ser 3-0 a favor del equipo capitalino y el empate 0-0 ante Santa Fe se mantuvo.

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Así, América bajó del segundo al tercer lugar con 33 puntos, detrás de Deportivo Cali, que tiene 34.

Atlético Nacional, Deportivo Cali, América, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe ya aseguraron su clasificación. El cambio dejó al Cali con la posibilidad de asegurar el "punto invisible" si derrota a Deportes Tolima.

¿Qué equipos clasificarían a cuadrangulares según la IA?

Medellín parte con 29 puntos y es el mejor ubicado entre los aspirantes. El pronóstico es que empate en su visita a Águilas Doradas. Ese resultado lo dejaría con 30 y frenaría a un rival directo, que apenas llegaría a 26.

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La proyección le da a Millonarios una victoria ante Alianza FC en El Campín. El equipo bogotano llegaría a 30 puntos y tiene, además, la mejor diferencia de gol entre los seis aspirantes (+9).

Para el último cupo, la apuesta es que Once Caldas empate con Nacional y sume 28 puntos. El pronóstico depende de que Tolima no gane en su visita al Cali, pues una victoria lo llevaría a 29.

Cúcuta, que recibe a Jaguares, puede alcanzar 27, pero quedaría corto en este escenario. Los siete partidos del sábado 14 comenzarán a las 3:30 p. m. El duelo en Palmaseca puede cambiar tanto el octavo puesto como la segunda casilla.

En cuanto al punto invisible, la IA indicó que Nacional ya lo aseguró, pues tiene 39 puntos y ningún equipo puede alcanzarlo en la última fecha.

Deportivo Cali es mi favorito para el segundo cupo. Tiene 34 puntos y, si le gana a Tolima en Palmaseca, llega a 37 y asegura la ventaja deportiva.

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