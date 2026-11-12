¿Dónde ver los partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay? Win Sports lo confirmó

Win Sports confirmó cómo se distribuirán las transmisiones de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II, una jornada que tendrá siete partidos en simultáneo el sábado 14 de noviembre, a las 3:30 p. m.

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El partido entre Millonarios e Internacional de Bogotá estará disponible por Win Sports+, la señal premium del canal. Por lo tanto, quienes no tengan este servicio incluido en su paquete de televisión deberán contratarlo por separado con su operador.

¿Qué partidos de la fecha 19 se podrán ver por Win Sports?

Mientras que el partido de Millonarios vs. Alianza fue anunciado en exclusiva por Win +, los otros seis partidos que se jugarán en simultánea aparecen con la señal de Win Sports básico, Win Play y también en las plataformas digitales del canal.

En YouTube se encuentran las trasmisiones de estos seis juegos.

Cúcuta Deportivo vs. Jaguares

Deportivo Pereira vs. América de Cali

Atlético Nacional vs. Once Caldas

Águilas Doradas vs. Independiente Medellín

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima

¿Qué se define en la fecha 19 de la Liga BetPlay?

La fecha 19 definirá los últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II y determinará qué equipos ocuparán las primeras posiciones de la tabla. Los clubes que terminen primero y segundo serán cabezas de serie de los grupos A y B y tendrán una ventaja deportiva conocida como 'punto invisible'.

Además, hay cinco clubes que ya aseguraron su presencia en los cuadrangulares, por lo que quedan tres cupos en disputa para cinco equipos que están en la pelea: Medellín, Once Caldas, Águilas Doradas, Tolima y Millonarios.