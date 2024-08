Jugador colombiano es detenido por no pasar la prueba de alcoholemia en México

Para nadie es un secreto que la liga mexicana se ha convertido en uno de los torneos que tienen más colombianos en los últimos años, los cuales han dejado la bandera tricolor en lo más alto del país ‘Azteca’, aunque otros han tenido algunos problemas que lo ponen bajo la lupa de todos los medios de este país y de Colombia.

En esta oportunidad, el encargado de estar bajo los focos de todos los medios de comunicación en México es Edgar Guerra, exjugador de Millonarios, y quien durante las últimas horas fue detenido por las autoridades de este país, esto luego de que el atacante del León no pasara las pruebas de alcoholemia.

¿Qué se sabe de la detención de Edgar Guerra en México?

Según dio a conocer el diario ‘La Afición’, los hechos se presentaron tras un operativo de la policía en la zona de León, Guanajuato, donde el atacante cafetero no logró pasar la prueba de alcoholemia, haciendo que fuera detenido por las autoridades, quienes afirmaron que Edgar Guerra fue liberado minutos después.

“La detención de Guerra, que se realizó de acuerdo con los procedimientos estándar, podría haber resultado en una retención de hasta 20 horas, como lo establece el reglamento de tránsito para este tipo de infracciones. Sin embargo, el jugador logró evitar este periodo de retención al presentar un amparo que le permitió su liberación inmediata”, aseguró el medio en mención.

Además, el secretario de Seguridad Pública de México dio la explicación por la que el exjugador de Millonarios no fue detenido por más tiempo “aplicamos el reglamento en general, no hacemos distinción, pero lo que tengo ahí es que generó un amparo, que fue para no quedarse ingresado”, añadió.

Cabe mencionar que Edgar Guerra es uno de los jugadores que más regularidad en León en la presente temporada, pues ha estado en el once titular del equipo en los cuatro compromisos disputados, convirtiéndose en una de las piezas claves del cuadro mexicano en la presente temporada.

Números de Edgar Guerra con León de México

Desde su llegada al país ‘Azteca’, Edgar Guerra ha logrado disputar 17 partidos en el 2024. Sus primeros minutos con León fue en el mes de febrero, luego de que se diera inesperadamente su salida de Millonarios, donde tuvo un inicio de torneo formidable y se convirtió en uno de los goleadores del equipo.