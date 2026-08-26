¡Paliza! América de Cali bailó a Junior y lo goleó 4-2: vea las anotaciones

En la noche de este miércoles, América de Cali fue local en Palmira vs. Junior de Barranquilla.

Los dirigidos por Alfredo Arias comenzaron ganando al minuto 2 con un golazo de tiro libre de Luis Fernando Muriel, pero América de Cali encontró el empate en el cierre del primer tiempo y, posteriormente, siguió de largo en el segundo tiempo y ganó 4-2.

Con ese resultado, los 'escarlatas' llegaron a 16 puntos y continúan en la parte más alta de la tabla, mientras que Junior permanece en el fondo con tan solo una unidad.

Vea los goles del 4-2 entre América de Cali vs. Junior, por la Liga BetPlay 2026 II

En la primera jugada de peligro del partido, Luis Fernando Muriel pateó un tiro libre desde aproximadamente 25 metros de distancia y colgó el balón en uno de los ángulos del arco defendido por Jean Fernandes.

Después, en el minuto 40, América atacó por la banda derecha, logró enviar el balón al área del Junior y Marcos Mina cabeceó para enviar el balón al fondo de la red y celebrar el 1-1.

En el primer minuto del segundo tiempo, Luis Quiñones aguantó el balón, observó que Tomás Ángel le trazó una diagonal en el área y lo asistió para que el delantero eludiera a Silveira y decretara el 2-1 parcial.

Cuando el cronómetro marcó el minuto 67, Escobar filtró un balón para que Jhon Murillo controlara en el área, dejara en el camino al arquero tiburón y estirara la ventaja.

Siete minutos más tarde, Yeison Guzmán levantó un tiro libre desde el costado derecho y Yani Quintero ganó el cabezazo en el área para gritar el 4-1.

Y, finalmente, en el minuto 88, Canchimbo centró desde la derecha y Fabián Ángel desvió el balón en el medio del área para el 4-2 definitivo.

¿Cuáles son los próximos partidos de América de Cali y Junior de Barranquilla?

En la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026 II, América de Cali será visitante vs. Jaguares.

Ese partido se jugará el sábado 29 de agosto, a partir de las 4:25 de la tarde.

Mientras tanto, Junior de Barranquilla será local en el estadio Metropolitano vs. Independiente Santa Fe.

Según la programación de Dimayor, ese encuentro también será el sábado 29 de agosto, pero a las 6:30 de la tarde.