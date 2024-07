Eduardo Luis lamentó la oportunidad perdida para Colombia: "Era una final muy ganable"

El domingo pasado, la Selección Colombia fue superada por Argentina en la final de la Copa América 2024. Un gol de Lautaro Martínez en la prórroga fue suficiente para que los dirigidos por Lautaro Martínez dieran la vuelta olímpica en el Hard Rock Stadium (Miami, Florida) por segunda edición consecutiva. Eduardo Luis, reconocido narrador deportivo, quedó inconforme con el resultado y lamentó la oportunidad perdida para la 'tricolor'.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegaron al estadio de los Dolphins con un invicto de 28 partidos. Antes de llegar a territorio estadounidense habían logrado notables triunfos contra Brasil (2-1), Alemania (2-1) y España (1-0), flamante campeona de la Eurocopa. Pues bien, confirmaron su gran momento deportivo en la edición 48 del certamen que organiza la Conmebol, ganando el Grupo D.

Recordemos que en primera fase vencieron a Paraguay (2-1), superaron con solvencia a Costa Rica (3-0) y empataron con la 'vedeamarela' (1-1). En cuartos de final, golearon a Panamá (5-0) y en semifinales lograron un dramático triunfo contra Uruguay (1-0), pues debido a la expulsión de Daniel Muñoz jugaron 50' minutos con un hombre menos.

La 'albiceleste' llegó a la instancia definitiva sin brillar, pero con una gran efectividad ofensiva. Vencieron a Canadá (2-0), Chile (1-0) y Perú (2-0) para lograr un puntaje perfecto en la zona A. Eliminaron a Ecuador por la vía de los penaltis (4-2), luego de empatar 1-1. En 'semis', se reencontraron con los 'rojos', a quienes volvieron a superar por 2-0.

Pues bien, Eduardo Luis está convencido de que era una "final muy ganable". El comunicador habló de las falencias del equipo que dirige Lionel Scaloni, las cual la 'amarilla' no pudo aprovechar.

Eduardo Luis habló de la final de la Copa América 2024

"Yo digo una cosa: si a mí me agarra la Argentina que jugó contra Francia, que ese día Argentina le metió un baile a esa Francia en 70' minutos, uno dice ese equipo no tiene discusión. Pero, hermano, a mí nadie me puede sacar de la cabeza que esta final era muy ganable. Esta final la teníamos que ganar. Argentina nos ganó sin ser un gran equipo y ganó la Copa sin hacer un solo gran partido", empezó diciendo el narrador de 'Win Sports'.

Eduardo Luis 'explotó' tras el subcampeonato de Colombia

"No me voy a callar. Tampoco voy a dejar de decir algo que es totalmente cierto y es que nosotros no levantamos trofeos, no importa el motivo, no importa el argumento… Nosotros no levantamos un hijue… trofeo, perdónenme la palabra, me da mucha piedra. Nosotros no somos ganadores y eso me molesta mucho", concluyó.