La nueva faceta de Eduardo Luis que sorprendió a sus seguidores: “Así soy”

El reconocido narrador deportivo Eduardo Luis López, conocido en toda Colombia como “El Toxi”, da un paso inesperado y emocionante en su carrera.

Este 17 de octubre confirmó el lanzamiento de su primer sencillo musical, “Así Soy”, una canción que mezcla salsa, energía caribeña y un poderoso mensaje de superación personal.

“Esta canción es mi forma de decirle al mundo que, sin importar lo que pase, siempre hay razones para levantarse, bailar y sonreír. Así soy yo, y así somos muchos: gente que no se rinde”, aseguró el comunicador durante el lanzamiento oficial.

“Así Soy”: ritmo, fuerza y esperanza

El tema, producido por Sebas Velásquez y Andrés Cano, combina sonidos de tambores, trombones, piano y percusión que evocan la alegría del Caribe.

Con la participación de la Salsa Power Band, el resultado es una propuesta musical vibrante y positiva, que invita a transformar el dolor en fuerza y la tristeza en esperanza.

Más que un debut musical, “Así Soy” es una declaración de vida que refleja la filosofía del propio Eduardo Luis: “insistir, persistir y nunca desistir”, un mensaje que ha marcado su carrera dentro y fuera de las canchas.

“El Toxi” se reinventa, ahora con sabor a salsa

Nacido en Bello, Antioquia, Eduardo Luis se ha consolidado como una de las voces más queridas del fútbol colombiano gracias a su estilo enérgico, cercano y auténtico en Win Sports, RCN y ahora en La FM.

Además de narrador, es creador de contenidos y emprendedor, con proyectos como Toxi Radio y su restaurante Pidan Domicilio, en Bogotá.