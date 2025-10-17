La nueva faceta de Eduardo Luis que sorprendió a sus seguidores: “Así soy”
Eduardo Luis “El Toxi” debuta como cantante con su primer sencillo “Así Soy”, una fusión de salsa y optimismo que refleja su energía, alegría y mensaje de superación. Disponible en todas las plataformas digitales.
Noticias RCN
05:31 p. m.
El reconocido narrador deportivo Eduardo Luis López, conocido en toda Colombia como “El Toxi”, da un paso inesperado y emocionante en su carrera.
Este 17 de octubre confirmó el lanzamiento de su primer sencillo musical, “Así Soy”, una canción que mezcla salsa, energía caribeña y un poderoso mensaje de superación personal.
“Esta canción es mi forma de decirle al mundo que, sin importar lo que pase, siempre hay razones para levantarse, bailar y sonreír. Así soy yo, y así somos muchos: gente que no se rinde”, aseguró el comunicador durante el lanzamiento oficial.
“Así Soy”: ritmo, fuerza y esperanza
El tema, producido por Sebas Velásquez y Andrés Cano, combina sonidos de tambores, trombones, piano y percusión que evocan la alegría del Caribe.
Con la participación de la Salsa Power Band, el resultado es una propuesta musical vibrante y positiva, que invita a transformar el dolor en fuerza y la tristeza en esperanza.
Más que un debut musical, “Así Soy” es una declaración de vida que refleja la filosofía del propio Eduardo Luis: “insistir, persistir y nunca desistir”, un mensaje que ha marcado su carrera dentro y fuera de las canchas.
“El Toxi” se reinventa, ahora con sabor a salsa
Nacido en Bello, Antioquia, Eduardo Luis se ha consolidado como una de las voces más queridas del fútbol colombiano gracias a su estilo enérgico, cercano y auténtico en Win Sports, RCN y ahora en La FM.
Además de narrador, es creador de contenidos y emprendedor, con proyectos como Toxi Radio y su restaurante Pidan Domicilio, en Bogotá.