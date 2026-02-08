Histórico jugador del FPC atraviesa delicado momento de salud: esto se sabe

El fútbol profesional colombiano se encuentra en estado de conmoción y expectativa ante el delicado panorama médico que afronta Eduardo Emilio Vilarete, uno de los delanteros más emblemáticos de las décadas de 1970 y 1980.

El exatacante de la Selección Colombia y de clubes históricos como Atlético Nacional y Unión Magdalena, de 73 años de edad, permanece internado en un centro asistencial de la capital colombiana, donde será sometido a una compleja y dolorosa intervención quirúrgica para la amputación de parte de su pierna izquierda como única alternativa para salvar su vida

Un diagnóstico agresivo y una decisión crucial

La difícil situación de salud de Vilarete comenzó a gestarse hace aproximadamente tres meses, cuando le fue diagnosticado un sarcoma, un tipo de cáncer agresivo que se desarrolla en los tejidos blandos. Tras el hallazgo, el exfutbolista fue sometido a una primera intervención médica para remover el tumor, procedimiento que incluyó una cirugía plástica reconstructiva en la zona afectada.

Sin embargo, durante la etapa de recuperación, el tumor reapareció de forma más agresiva en el mismo punto de la extremidad. Frente a esta recaída, una junta médica especializada evaluó el avance de la enfermedad y concluyó que la única opción viable para preservar la vida del exdeportista era la amputación quirúrgica.

"En este momento mi padre se encuentra atravesando una situación complicada de salud, debido a que hace aproximadamente 3 meses se le descubrió un sarcoma (tipo de cáncer) en su pierna izquierda", informó la hija del exjugador.

La huella imborrable de "El Loco" Vilarete

Nacido en Santa Marta, Eduardo Emilio Vilarete se consolidó como uno de los atacantes más potentes y temidos de su era. Apodado cariñosamente por la afición y la prensa como "El Loco", debutó a nivel profesional a los 21 años con el Atlético Bucaramanga, escuadra donde rápidamente demostró sus cualidades como rematador y juego aéreo, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo al año siguiente con 18 anotaciones.

A lo largo de sus más de 15 años de trayectoria en las canchas, Vilarete dejó un legado imborrable en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC):