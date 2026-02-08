Teófilo Gutiérrez confirma la fecha de su retiro definitivo de las canchas: "mi último baile"

El fútbol se prepara para decir adiós a Teófilo Gutiérrez, conocido popularmente como "El Perfume", quien sacudió los cimientos del deporte rey en Colombia al confirmar de manera oficial la fecha exacta en la que colgará los guayos de forma definitiva.

A través de un mensaje directo dirigido a los hinchas y difundido en sus canales oficiales, el delantero barranquillero reveló que el segundo semestre del año marcará el cierre de su exitoso ciclo como deportista activo.

El punto culminante de esta historia tendrá lugar el próximo sábado 19 de diciembre de 2026, fecha elegida para su partido de despedida al que ha bautizado emotivamente como "The Last Dance" (El último baile).

Un adiós a la medida de su legado en el Metropolitano

El escenario seleccionado para este histórico evento no podía ser otro que el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, la casa del Junior, club con el que guarda un romance inquebrantable que atravesó múltiples etapas, alegrías y consagraciones.

Lejos de tratarse de un partido de homenaje convencional, el propio atacante adelantó que la jornada estará impregnada de su característico sello festivo. “Este 19 de diciembre los espero en 'The Last Dance', mi último baile; no solamente va a haber fútbol; show, cantantes, familia linda, y espero que lo disfruten con mucho amor”, expresó el delantero con evidente emoción, invitando a toda la afición a copar las gradas del coloso de la Ciudadela.

Una trayectoria marcada por la distinción y los títulos

La huella de Teófilo Gutiérrez en el balompié continental es vasta y rica en matices. Desde su debut profesional, el atacante se consolidó como un delantero de repertorio atípico: asistidor, inteligente para leer los espacios, con una técnica depurada para asociarse y una jerarquía innata para aparecer en los momentos calientes.

Su paso por River Plate de Argentina dejó una huella imborrable, convirtiéndose en ídolo absoluto de la banda cruzada y conquistando títulos de estop a nivel continental, como la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, además de ser galardonado en 2014 como el Rey de América por el diario El País de Uruguay. También brilló en el fútbol europeo con el Sporting de Lisboa y dejó destellos de su calidad en equipos como Racing Club y Rosario Central.

Con la camiseta tricolor, Gutiérrez fue una pieza angular en el engranaje táctico que diseñó José Pékerman para el histórico regreso de Colombia a una Copa del Mundo en Brasil 2014. Aquella inolvidable anotación ante Grecia en la fase de grupos y su rol como socio ideal en el frente de ataque forman parte dorada de la memoria colectiva del país.

Con 41 años cumplidos, Teófilo se alista para escribir los últimos párrafos de una biografía deportiva única. Su adiós no solo representa la partida de un jugador distinto, de esos que escasean en el fútbol moderno, sino también la clausura de una época dorada para el balompié cafetero.

Diciembre marcará el cierre definitivo de las canchas para "El Perfume", pero su leyenda en Barranquilla y en el continente ya es eterna.

La intención de la directiva y del propio jugador es cerrar este capítulo compitiendo al máximo nivel en la Liga local, donde el cuadro tiburón busca mantenerse en la pelea por los primeros puestos, permitiéndole a "Teo" retirarse en activo y rindiendo tributo a una carrera repleta de destazos técnicos memorables.