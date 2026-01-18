Santa Fe sorprende y anuncia a exjugador de Millonarios como nuevo refuerzo para este 2026

Pese a que la liga colombiana ya tuvo inicio con varios partidos, el mercado de fichajes se sigue moviendo entre los grandes clubes que buscan dar el golpe tanto a nivel local, como internacional.

Uno de ellos es Independiente Santa Fe, club que tiene el mayor reto de realizar una decorosa presentación en Copa Libertadores.

Para ello, los cardenales han hecho un par de fichajes que han dado de qué hablar entre la hinchada. Precisamente, este domingo, el cuadro bogotano anunció a un delantero que tuvo paso por Millonarios.

Edwin Mosquera fue anunciado por Santa Fe tras su paso por Millonarios

Más allá de que la noticia se había dado en días anteriores por medio de distintas fuentes, fue hasta este domingo que los cardenales anunciaron a Edwin Mosquera, mejor conocido como 'Shirra'.

El jugador de 24 años llega al conjunto "Cardenal" tras rescindir su contrato por mutuo acuerdo con Millonarios FC, equipo donde militó durante el segundo semestre de 2025.

El técnico uruguayo Pablo Repetto ha sido una pieza clave en este fichaje. Según declaraciones recientes, el estratega destacó que jugadores con las características de Mosquera —velocidad, capacidad de desborde e ida y vuelta— no abundan en el rentado local.

A pesar de que su rendimiento en el cuadro "Embajador" fue discreto (disputando 17 partidos sin registrar goles ni asistencias), el cuerpo técnico santafereño confía en potenciar sus cualidades para los retos de este año, que incluyen la Liga BetPlay, la Superliga y la Copa Libertadores.