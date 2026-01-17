CANAL RCN
Pobre debut de Millonarios: sin ideas, defensivo y superado por Bucaramanga

Un Millonarios apagado y mal parado tácticamente empezó la Liga BetPlay I-2026 con derrota ante Atlético Bucaramanga. Vea los goles.

Hernán Torres Millonarios
FOTO: Millonarios FC

enero 17 de 2026
10:40 p. m.
El debut de Millonarios en la Liga BetPlay I-2026 dejó más preocupaciones que certezas. En su visita a Bucaramanga, el conjunto capitalino firmó una presentación opaca, carente de ideas y sin peso ofensivo, que terminó con una derrota justa ante un rival que supo imponer condiciones y hacer respetar su estadio desde el primer minuto.

El equipo dirigido por Hernán Torres nunca logró adueñarse del partido. Desde el planteamiento inicial, Millonarios se mostró replegado, con líneas separadas y sin conexiones claras entre el mediocampo y el ataque. La propuesta defensiva no solo cedió la iniciativa al local, sino que evidenció la falta de alternativas cuando el marcador comenzó a apretar.

Bucaramanga venció a Millonarios en su debut

Atlético Bucaramanga tomó el control del partido y fue el equipo que más insistió en campo rival. Con posesiones prolongadas y transiciones rápidas, los ‘leopardos’ generaron varias opciones claras de gol, obligando al arquero Novoa y a la defensa a multiplicarse para evitar una diferencia mayor en el marcador.

Millonarios encontró una ventaja parcial más por una acción aislada que por mérito colectivo. Una contra bien ejecutada terminó en un cabezazo de Stiven Vega, que se desvió en un defensor local y terminó dentro del arco.

El gol no cambió el desarrollo del juego, ya que Bucaramanga mantuvo el dominio y continuó atacando con mayor convicción.

Debut de Millonarios para el olvido ante Bucaramanga

La falta de reacción fue uno de los puntos más criticados del equipo embajador. En el complemento, Bucaramanga encontró el empate tras una jugada colectiva bien elaborada que culminó con definición potente de Leonardo Flores, dejando sin opciones al guardameta azul.

Minutos después, un error en salida y una desconcentración defensiva fueron aprovechados por Luciano Pons.

Los cambios realizados por Hernán Torres no modificaron el rumbo del partido. Millonarios siguió sin profundidad, sin sorpresa y sin herramientas para inquietar a su rival, cerrando una noche discreta y preocupante en su debut liguero.

Para Bucaramanga, la victoria significó un arranque sólido y lleno de confianza. Para Millonarios, en cambio, el resultado deja interrogantes tempranos sobre el funcionamiento colectivo y el enfoque táctico, en un torneo que apenas comienza, pero que ya exige respuestas inmediatas.

