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Escándalo en el FPC: pitaron insólito penal inexistente y este es el VIDEO

En la primera fase de la Copa BetPlay no se contaba con VAR para revisar la polémica.

Foto: Dimayor.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
08:11 a. m.
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En la noche del 28 de julio, Deportes Quindío y Deportes Tolima jugaron el partido de vuelta correspondiente a la primera ronda de la Copa BetPlay.

En la ida, los 'pijaos' se habían impuesto 2-1 en Ibagué, pero en Armenia cayeron por el mismo resultado y, posteriormente, quedaron eliminados en la tanda de penaltis.

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Sin embargo, este encuentro estuvo marcado por una gran polémica debido a que se sancionó un penalti inexistente que perjudicó al Deportes Tolima en la última jugada del partido.

VIDEO: así fue el polémico penalti que se pitó en el partido de Copa BetPlay entre Tolima y Quindío

En el último minuto del partido disputado en Armenia, Quindío se lanzó al ataque en busca de un gol que le permitiera empatar la serie y forzar los penales.

Fue así como el balón llegó al área, Ibargüen intentó controlar, pero el esférico terminó impactando su mano.

No obstante, al árbitro Ricardo Pabón le pareció que el toque con la mano había sido de Anderson Angulo, defensa central del Tolima, y sancionó un penalti erróneo.

Además, la polémica no se pudo corregir debido a que en esta fase de la Copa BetPlay no se cuenta con VAR.

Esto fue lo que sucedió:

Sebastián Oliveros, director técnico del Tolima, se pronunció tras el penal sancionado

En la rueda de prensa posterior a la eliminación del Deportes Tolima en la Copa BetPlay, Sebastián Oliveros cuestionó el trabajo arbitral de Ricardo Pabón.

"No podemos negar lo que fue la actuación del árbitro hoy. En la última jugada ni siquiera toca la mano del jugador y, si nosotros queremos que el fútbol mejore, debemos tener en estos torneos herramientas como VAR", afirmó.

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"El fútbol profesional ya es con VAR, pero si estas situaciones no se dan de la manera que es, entonces nos vemos perjudicados y afectados en el esfuerzo que se dio", agregó.

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