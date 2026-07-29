Primer gran problema para el Mundial 2030: ¿qué pasó?

En los últimos días ha habido tensión debido a que Times reveló que la FIFA pretendería vender un porcentaje del Mundial a inversionistas privados.

De hecho, han surgido versiones en las que se indica que Gianni Infantino ya envió una carta explicando la propuesta y que fijó un plazo hasta el 19 de septiembre para votar.

No obstante, a raíz de la información que ha trascendido, la UEFA expresó su rechazo y se reuniría próximamente para tomar acciones. ¿Cuáles serían?

Este sería el primer gran problema para el Mundial 2026 tras las pretensiones de la FIFA

Tras la idea de Gianni Infantino, la UEFA está buscando realizar una reunión de urgencia con sus 55 asociaciones.

Además, según fuentes de ESPN, su idea sería boicotear la próxima Copa del Mundo para oponerse rotundamente a la venta de un porcentaje para los inversionistas privados.

La UEFA emitió un duro comunicado rechazando la propuesta de la FIFA

En sus redes sociales, la UEFA manifestó que le parece totalmente errónea la idea propuesta por Gianni Infantino.

"Esto cruza una línea que las instituciones gobernantes del fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA se lo toma muy en serio y así deberían hacerlo todas las Asociaciones Nacionales de Fútbol. De hecho, así deberían hacerlo todas las partes interesadas: ligas, clubes, jugadores, seguidores, gobiernos y todos los que se preocupan por el futuro del juego", se planteó.

"El alma y la gobernanza del fútbol no son activos para comerciar, especialmente con cero transparencia en lo que se gana financieramente. Ninguno de nosotros es el dueño del fútbol y este tampoco es de la FIFA para venderlo", se añadió.

Asimismo, en la mañana de este 29 de julio, la UEFA dio a entender que esa propuesta intentaría favorecer a un círculo de amigos.

"LA FIFA no puede seguir usando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el juego correctamente y es hora de priorizar a las asociaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados", concluyó el organismo rector del fútbol en Europa.