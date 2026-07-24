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Parte médico oficial de Einer Rubio tras violento accidente en el Tour de Francia 2026

El colombiano recibió alrededor de 20 puntos de sutura en rostro tras el choque.

Foto: Prensa Movistar TEAM

Mateo Alfonso Rey

julio 24 de 2026
04:50 p. m.
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La décimo novena etapa del Tour de Francia prometía ser una jornada histórica de alta montaña. Con un trazado exigente de 127,9 kilómetros entre Gap y la mítica cima del Alpe d'Huez, los corredores enfrentaron un desfile de puertos de montaña que pusieron a prueba la resistencia física y mental del pelotón en el tramo decisivo de la Grande Boucle.

Desde los primeros kilómetros de la fracción, la velocidad fue vertiginosa. Se consolidó una nutrida escapada con más de cuarenta corredores —entre los que figuraban hombres de peso como Richard Carapaz, Sepp Kuss y Adam Yates—, la cual llegó a tener más de tres minutos de ventaja en las zonas de transición.

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Sin embargo, la escuadra del UAE Team Emirates mantuvo bajo estricto control las diferencias, preparando el terreno para el remate estelar de su líder, Tadej Pogačar.

Al pie de las 21 famosas curvas del Alpe d'Huez, la marea humana de aficionados apretó la carretera, un marco tradicional de la carrera que suele mezclar la pasión del ciclismo con un ambiente caótico.

En lo deportivo, Pogačar lanzó un ataque demoledor a mitad de la ascensión para adjudicarse una nueva victoria de etapa en solitario y consolidar su hegemonía en la clasificación general. No obstante, la atención colombiana e internacional quedó opacada por un desafortunado y violento suceso ocurrido metros más atrás en las rampas del coloso alpino.

Parte médico oficial de Einer Rubio tras el violento accidente

El ciclista colombiano Einer Rubio (Movistar Team), quien venía cuajando una actuación destacada en la fuga y se perfilaba para culminar la fracción en el lote principal, protagonizó la escena más dramática de la jornada.

En medio de la ascensión final, la estrechez del trayecto provocada por el gentío generó una maniobra crítica: un aficionado invadió la calzada, lo que obligó al automóvil del acompañamiento técnico del UAE Team Emirates a frenar de manera intempestiva en seco.

Einer Rubio, que rodaba pegado a la parte posterior del vehículo sin margen de maniobra, se estrelló de lleno contra el panorámico trasero del carro. El fuerte impacto rompió el cristal y le causó severos cortes en el rostro.

El accidente no fue captado por la señal principal de la transmisión oficial, pero fue alertado por corredores rivales como Tobias Halland Johannessen (Uno-X) y confirmado rápidamente por videos aficionados difundidos en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo, tras el choque, el automóvil del UAE avanzó unos metros mientras Rubio quedaba tendido a un costado de la vía, atendido de inmediato por los servicios de socorro del Tour.

El Movistar Team confirmó minutos más tarde el abandono del corredor boyacense. Tras recibir las primeras curaciones y ser estabilizado, el cuerpo médico informó que Rubio recibió cerca de 20 puntos de sutura en el rostro.

Posteriormente fue trasladado al hospital de Grenoble para exámenes radiológicos detallados, los cuales descartaron fracturas óseas para tranquilidad del ciclismo nacional.

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