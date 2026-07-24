Alias El Diablo cayó tras 10 años escondido: el capo más buscado de Costa Rica era requerido por EE. UU.

Después de permanecer prófugo durante aproximadamente una década, las autoridades de Costa Rica lograron capturar a Alejandro Arias Monge, conocido con el alias de El Diablo, señalado como uno de los principales líderes del crimen organizado en ese país.

El hombre fue detenido durante la madrugada del viernes en un predio rural ubicado en Río Frío, en la provincia de Heredia, aproximadamente a 90 kilómetros al noreste de San José.

Sobre Arias Monge pesaba una recompensa de $500.000 dólares ofrecida por Estados Unidos, país que lo requiere en extradición por una investigación relacionada con una presunta conspiración para transportar cocaína desde Colombia.

La embajada estadounidense en San José calificó al detenido como el líder de una organización criminal transnacional y lo señaló como el fugitivo más buscado de Costa Rica.

¿Cómo capturaron a alias El Diablo?

La detención se produjo luego de un intenso operativo policial en la zona donde, según las autoridades, el presunto narcotraficante permanecía escondido.

El procedimiento estuvo marcado por un intercambio de disparos que se extendió durante aproximadamente una hora. En medio del enfrentamiento murió Roney Ríos, señalado como integrante de la estructura criminal que estaría relacionada con 'El Diablo'.

Además, cinco agentes resultaron heridos durante la operación.

En el mismo despliegue fue capturado Jonathan Pérez Méndez, conocido con el alias de Tan, quien es señalado por las autoridades de estar involucrado en varios homicidios.

¿Qué encontraron en el lugar donde se escondía?

Durante el operativo, las autoridades incautaron diferentes elementos que, según el reporte oficial, estarían relacionados con la seguridad y las actividades de la organización criminal.

Entre lo encontrado había armas largas, pistolas y drones, estos últimos presuntamente utilizados para vigilar los alrededores de la vivienda y monitorear los movimientos de la Policía.

El hallazgo de estos equipos habría permitido a los integrantes de la estructura criminal detectar la presencia de las autoridades y mantener vigilancia sobre la zona.

¿De qué delitos es señalado ‘El Diablo’?

Además de los señalamientos relacionados con el narcotráfico, las autoridades estadounidenses indicaron que Arias Monge enfrenta cargos por robo, homicidio agravado y lavado de dinero.

Washington también solicita su extradición por su presunta participación en una conspiración para transportar cocaína desde Colombia.

El capo habría logrado mantenerse oculto durante cerca de diez años, después de evadir un juicio por asesinato. Las autoridades costarricenses, además, sospechan que durante parte de ese tiempo pudo haberse refugiado en Nicaragua.

Tras su captura, fueron difundidas imágenes en las que aparece esposado, descalzo y vestido únicamente con un short, mientras era custodiado por las autoridades.