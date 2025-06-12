¿Cuánto cuestan los vuelos a México para ver a la Selección Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia tendrá dos partidos en territorio mexicano en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026. Jugará frente a Uzbekistán en Ciudad de México y ante el ganador del repechaje en Guadalajara. Finalmente, se medirá ante Portugal en Miami.

Los hinchas colombianos estaban a la expectativa de que se confirmara el fixture del campeonato para comenzar a planificar sus viajes, hospedajes y compra de tiquetes para disfrutar de los partidos en vivo. Ahora, tendrán el aliciente de que para dos juegos no necesitarán de visa americana.

¿Cuánto cuesta viajar a México en época de Mundial?

Si los colombianos quieren viajar solo unos días antes de la Copa del Mundo para ver el debut en el estadio Azteca en Ciudad de México, los tiquetes de avión están rondando precios cercanos a $1.500.000 por persona en aerolíneas como AeroMéxico o Arajet desde Bogotá. En otras compañías como CopaAirlines supera los 2 millones, mientras que en Avianca o Latam, llega a los 5 millones de pesos.

En caso de que los aficionados quieran ver los dos primeros partidos, viajar de la Ciudad de México a Guadalajara está entre los 300.000 pesos colombianos y $700.000, dependiendo de la aerolínea. Un viaje por tierra dura unas 7 horas y es mucho más económico.

¿Cuánto cuesta viajar de Colombia a Miami para el Mundial?

En este punto, los hinchas colombianos que quieran pasar de Guadalajara a Miami para no perderse de ningún encuentro, podrían viajar a partir de $1.200.000 en vuelos de AeroMéxico, comprando los tiquetes desde ya.

Entre tanto, quienes solo quieran ver este juego ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, pueden encontrar vuelos desde Bogotá con precios cercanos a $1.800.000 con aerolíneas como Fly Emirates o Latam, viajando solo con unos días de anticipación al compromiso.